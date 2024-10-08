月薪6萬不婚小資女不買房想住「長照院」 專業揭慘況：有錢沒用

每個人投資理財觀念不同，有的人喜歡將資金投入股市，也有的人選擇買房置產。近日一名女網友就表示，她的存款大都放在股市，但身邊卻一直有人勸她買房，讓她實在無法理解。

原po在Dcard以「沒有小孩不結婚該買房嗎？」為題發文指出，她月薪6萬左右工作算穩定，目前也有另一半但不打算結婚，對方很尊重她的想法，雙方長輩亦認同。她個人日常花費包含房租在內，平均開銷控制在1萬5以下，雖然偶爾會增加至2~3萬但頻率不高，其他大部分的存款皆放在股市裡。

她說目標退休金先抓1千萬，現階段的她租5000千多的套房也活得很快樂，但是身邊一堆人叫她買房實在讓她難以理解，「老了就是直接去養老院不然就是醫院，我買房子要留給誰？」

此外，現在房價居高不下，房貸讓她壓力很大，她認為，「如果買房是為了養老，但以後有養老院和長照院可住，就不用有房子了不是嗎？還有一堆老伴」。文章一出，有網友贊同她的想法「不生小孩的話，真的沒必要買」。

然而也有人跟原po一樣不婚不生，但仍選擇買房，「以自住來說方便、自由，且錢都是花在自己的所有物上，投資房子會比投資股市來得穩，除非妳股票獲利不差」、「我幾年前買1800的房，當時周圍的人也是覺得高房價、買貴，但現在價值3800+，供參考」。

「當妳老到別人不想租房給你，但又沒老到需要進醫院，例如6、70歲的時候，有自己的房子還是比較好」、「我是為了爸媽以後年老也許會需要醫療資源才買下去的，買在醫院旁邊」、「我媽54歲，因為夫妻吵架想搬出去，結果找三個月都沒房東願意租」。

甚至有在護理之家、醫院長照工作過的網友表示，「那裡是有錢也不一定住得到的地方，床位有限，居民一住就是2、30年，如果妳經過看到床位空空的，那是他們是生病住院，床位還留著，真的很難排，而且妳健康能自理，環境普通的機構，費用也要3萬了，別說臥床，5、6萬可能還不夠，這是目前價碼喔，40年後可能兩倍以上了」。