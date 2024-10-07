他曝每期帳單費喊「以前沒深思熟慮」 網驚訝：每月還6萬貸款

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曝自己的貸款細項，許多人驚呼他一個月要繳「快6萬3千元」。（聯合報系資料庫）
一名網友曝自己的貸款細項，許多人驚呼他一個月要繳「快6萬3千元」。（聯合報系資料庫）

每個人的理財規劃不盡相同，日前有網友表示，他以前不夠深思熟慮，讓自己變成貸款奴隸，他秀出備忘錄的「全部貸款」表格，全部貸款加起來每月共要還「6萬2723元」。文章曝光後，多數人驚呼「一個月先還了快6萬3千元，除非你賺超過10萬，不然一點生活品質都沒有」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他以前不會想，讓自己不小心成為了「貸款奴隸」，因此只能感嘆「要慢慢還吧」。從原PO貼出的全部貸款細項來看，國泰信貸要還10236元，剩餘期數5期、機車貸款3328元，剩餘期數14期、重機貸款11480元，剩餘期數18期、國泰信貸第二筆18670元，剩餘期數21期、汽車貸款8490元，剩餘期數29期、富邦信貸10069元，剩餘期數35期，合計一個月要還6萬2723元。

文章曝光後，網友們回應「找一間整合債務比較好」、「有辦法辦理3筆信貸也很厲害」、「你貸款機車、重機、汽車、信貸，看起來很會享受」、「如果都是跟銀行借款的話，能借到2%（利率）表示償還能力很不錯」、「真的好享受，能供應總數6萬多的貸款，加上生活費的話，一個月應該有賺8-9萬以上」、「養車也是一筆開銷，代表你的薪水有一定水準」。

不過也有網友吐嘈「這樣還能有生活品質嗎？」、「重機可以先不要啊，你這樣等於還好還滿」、「如果你是以貸養貸的固定資產就算了，偏偏這些都可能是負資產」、「人出門只要一種交通工具，可以把其他兩項賣掉吧，不然會貸貸相傳」。

信貸 資產

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