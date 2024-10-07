退休金該如何準備…用年收入做為「單位標準」？ 達人：40歲至少需有三倍年薪資產！

現在國人平均壽命已經超過80歲，而且每過十年就會再增加三歲、五歲，所以你也不用急著65歲就要退休，這不是在嗆聲，而是認真的建議...

根據勞動部公布的資訊，現在國內勞退平均每個人可以月領1.8萬，這完全不夠花用，連基本薪資都一直加碼，2025年開始的基本薪資會來到28,590元，遠比勞退平均金額多出一萬以上，勞退高的恭喜你，但勞退低的就更慘，別忘了1.8萬是平均喔，還有一堆更低的人。

先前文章我也提過，接下來戰後嬰兒潮的人相繼退休，每年都有30多萬人屆齡65歲，保守估計勞退基金每年會多出50億以上的支出，奉養每年新增的退休者，來算一下，這會少掉多少的勞保支出？

目前國內已經進入少子化，這代表繳納勞保、勞退的人會變少，另外是高齡化，當退休族越來越多、越活越久，勞退基金支出就會產生失衡的問題，因為這些基金的投資績效是跟著股市走，這邊就引發兩個思考點：

想完這兩點，你就能理解為何政府要持續年改了，所以靠自己投資才是重點，這也是為何有錢人努力學習及投資的主因。

接下來要談的，就是準備金問題，首先要提的是「萬點高點笑話」，簡單來說，就是有人認為台股超過萬點就是高點，結果最後卻越來越高點，萬點信仰的支持者紛紛崩潰，直到兩萬點又追高進場，這時候資產累積已經落後給大家一大段，所以問題不是幾點幾點，而是股市長期通膨，就不能設定一個固定的點數或價格。

至於退休準備金，我這十幾年來看過無數份的統計，多數人的答案都是1,000多萬，2024年也是如此，其實這就很詭異，台股、房市已經翻一倍以上，一堆物價也超過不只一倍以上，你怎麼會覺得現在還是1,000萬就夠花用呢？

這邊就要提到4%法則，有發現嗎？這個法則是用「百分比」作為單位，所以準備退休準備金，富達投信有一個法則就值得參考，就是以年薪作為標準來計算。

到了30歲，資產要有一年的年薪

假設22歲畢業開始工作，到30歲有八年時間，合理情況下，資產要至少有一年的年薪，說年薪可能比較無感，來假設一個狀況：如果30歲年薪是80萬，以現代社會來說，這樣的年薪應該很合理，那麼畢業八年的時間，每年就要存10萬，反推一年80萬要存10萬，所以儲蓄率就要有12.5%。

到了40歲，三倍年薪

這等於30歲-40歲有十年的時間，要多出兩年的年薪，因為原本的已經存到一年年薪了，這個「一年年薪」如果放入資產，例如投資台股加權指數，每年就有年化報酬率7-9%，我們保守一點算6%複利成長，十年大約能成長八成，所以30歲當然就要開始投資，再加上每年維持儲蓄率12.5%，如果這些儲蓄的錢又繼續投入，那麼資產累積三倍年薪也不是什麼困難的事情。

到了50歲，六倍年薪

在40歲已經累積三倍年薪，十年的時間如果估算一樣成長八成，其實就能滾到五倍年薪以上，所以每年儲蓄率一樣不變，保持12.5%就好，維持投資節奏，等到50歲就會累積超過六倍以上的資產。

到了60歲，八倍年薪

一樣道理，50歲有六倍年薪，十年的時間如果估算一樣成長八成，已經累積出十倍的年薪，這時候維持儲蓄率，就可以考慮把一倍年薪拿去買債券等穩定性的產品，這樣其實就能累積超過十一倍以上的資產。

這樣的規劃是不是合理多了？

而且複利效應也越來越大，年齡越大，在投入薪資都不變的情況下，投資規模放大的優勢就出現了，後面幾乎靠資產就能放大，現在就來盤點一下，你的年齡是不是有相對應的資產，如果還沒也不用慌張，就從存錢投資開始吧！在沒錢的時期先練習累積成功的投資經驗以及資金累積，也不用擔心40歲或更高靈都沒錢，就把自己當作30歲開始穩健投資累積，千萬不要因為逼近退休年齡就亂搞，這種更容易因小失大，甚至於被詐騙的更慘，所以沒經驗更要穩扎穩打！

別忘了，現在國人平均壽命已經超過80歲，而且每過十年就會再增加三歲、五歲，所以你也不用急著65歲就要退休，這不是在嗆聲，而是認真的建議，不如先好好認真投資，等到累積資金夠龐大了，經驗也夠了，再來退休，不然活到85歲甚至是90歲，沒錢了還不是一樣要回去工作？

當未來基本薪資逐年調漲，來到三萬或四萬以上，領一萬多元勞退的人，不靠投資收益是絕對不可能過活的，因為最後開銷也是不夠用，只好繼續打工賺錢，總歸一句，年齡不是重點，累積財商的投資年齡才是重點。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：如何開始準備退休金？從30歲到60歲的規劃全攻略！