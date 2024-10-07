月噴3萬5！精緻北漂女孩嚇瘋求省錢秘訣 網：一動作是節流的開始

台北相對其他縣市物價高，想要過得精緻又存到錢非常不容易。一名網友在Dcard上發文分享自己的北漂開銷，她表示自己已經在台北住了五年，近日一時興起算了算自己的開銷，沒想到一個月直逼三萬五，驚覺不能再這樣下去的她馬上開始嘗試不同理財方法。

原PO以「北漂精緻女孩的每月支出」為標題，發文分享自己的北漂開銷。她表示最近看大家都在討論台北開銷，而自己來到北部念書已經五年，看到討論是心有戚戚焉，想說也來算看看自己總共花多少錢。經過粗估，一個月固定支出一萬二的房租、一千水電費、保險和牙套外，還有餐飲、生活用品、交通費、 娛樂休閒、治裝費、個人管理。零零總總加起來，她喊「不算還好一算嚇死人」，算下來一個月花了快三萬五，震驚的她直呼難怪北漂人存不了什麼錢。

不過覺得不能再這樣的她也上網查了一些金錢規劃，開始嘗試包含制定預算、記帳、設立儲蓄目標、減少非必要開支等。她補充還有查到「六個罐子理財法」，是將薪水按照比例分到六個不同的帳戶，每個帳戶的功能都不一樣：

一、財富自由帳戶 10%

二、教育帳戶 10%

三、長期儲蓄帳戶 10%

四、玩樂帳戶 10%

五、生活必須帳戶 55%

六、給予帳戶 5%

原PO分享這是她目前施行的兩種理財方法，開始記帳、檢視自己的開支，減少出去玩樂和慾望消費，也有將薪水分成六個罐子，表示希望持續下去可以存到錢，並詢問網友們的花費情形和推薦的節流方式。

網友們紛紛留言共鳴，「真的！光治裝費、保養、美甲就要花很多錢」、「一個人生活辛苦了，在台北生活真的要好好存錢開源節流」、「除了固定支出，伙食娛樂可以考慮一下節流」、「在台北真的開銷要非常小心，我也是每個月都不知道到底花費多少，精算嚇一跳的那種」、「剛畢業開始北漂生活，住台北真的好花錢嗚嗚」。

也有網友分享自己的省錢小撇步，「我每次都在換季的時候買衣服，可以撿到很多便宜」、「算一下牙套還要繳多久，之後不用繳了，這些預算就拿去加碼投資」、「開始學會記帳是節流的開始」。