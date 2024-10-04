《「我是有錢人」迷思753》既要投資，又想要有身故保障，該怎麼操作？

之前，筆者特別為想要做好退休規劃的民眾，比較了「先買利變壽險，再轉即期年金」，以及「先投資」，再透過「存本取息的銀行定存」、「購買固定配息的美國公債」，甚至是「一邊提領每月3萬元生活費，另一邊繼續投資」的方式進行比較。

其結果是：用保險累積退休金的效果最差，而在領取退休金「長長久久」的標準上，「一邊提領每月3萬元生活費，另一邊繼續投資」更是完勝「銀行定存存本取息」、「購買固定配息的美國公債」，以及「即期年金險」。

面對這樣的實際數字比較結果，就有保險業務員提醒筆者：人壽保險還可以提供被保險人一定的身故理賠金，得以照顧被保險人「想要照顧的人」；且在此同時，由於「有指定受益人」的身故保險金，可以不用計入被繼承人的遺產總額中計算。所以，投保壽險也有一定的「節遺產稅」功能。

只不過，一般民眾在進行退休規劃（積極累積財富）時，就一定要為了「身故保障」或「節遺產稅」的需求，而被迫一定得「投保『貴傷傷』的終身壽險」嗎？

筆者對於此的答案是「未必」。這是因為，有身故理賠金的保單，並不只有終身壽險，還包括一年期定期壽、30年繳費的定期壽險，或甚至是投資型壽險（變額壽險或變額萬能壽險）。

相信很多讀者，乍聽「用定期壽險」這個方案，腦海裡一定會立刻浮起定期壽險的以下「缺點」。首先，不論是一年期定期壽險，或是投資型保單（變額萬能壽險），其最大的優點便在於：它是採取「自然費率」，也就是年輕時，每萬元年繳費保費相對便宜許多。但同樣的，隨著年齡越來越大，保戶要繳的年繳保費，就會大幅增加。

其次，由於投資部位幾乎是每年以6%複利遞增，但因為隨著年齡越來越大，保戶體況有可能變差，所以，每年的保障金額卻很難隨著投資資產的遞增而同步增加。

再者，民眾也會擔心，投保一年期的定期壽險，當年紀越來越大、體況變差，很有可能被保險公司「拒保」。只不過，一位保經公司高階主管就不忘澄清，目前一年期定期壽險，大部分都是「保證續保」。所以，除非保戶中間「斷保」，否則，就算保戶投保後體況變差，保險公司都會續保（假設保戶想要更換其他保單，就得依照新的保險公司核保規則）。

至於讀者對於前兩者（保費遞增，以及身故保障，不太可能與投資金額同步增加）的擔心，筆者認為也不是沒有較為圓滿的解決方案。其一就是：在開始累積退休金時，就直接一次投保高額的保障，例如1000萬元。其二，則是直接購買投資型保單（只限有壽險保障的變額壽險，或是變額萬能壽險，且最好選危險保費按最便宜的「第六回合生並表」計算的保單），再選擇值得長期定期定額投資的標的。

目前以45歲女性為例，若是投保1000萬元的20年期定期壽險（保障到65歲退休那年），年繳保費不過是10萬多元；假設投保一年期定期壽險，年繳保費最低不到3萬元，最高（64歲）年繳保費約12萬4200元。

至於變額萬能壽險，過去有不少人都認為，最好將投資與保險分開處理。特別是投資型保單，又多了一堆額外的保險費用成本，其累積財富的能力，鐵定不如將「保險」與「投資」分開。

為了徹底釋疑，筆者特別請保經公司業者，選擇同一家保險公司的一年定期壽險、20年繳費定期壽險，以及變額萬能壽險（選擇年繳保費36萬元，其中目標保費為24萬元、超額保費為12萬元。所投資標的年化報酬率為6%，目標保費費用前5年共150%、超額保費費用為3%，且每月扣行政管理費100元及1000萬元保額的危險成本），並試算出以下滿有意義的結果。

首先，如果將投資與保險分開，保戶每年投資加保險保障的年繳保費，不但低於「購買利變壽險」，且壽險保障（至少1000萬元以上）還更高於利變壽險，所能提供的保障（第一年保障不滿500萬元，64歲時萬一不幸身故，保障為900萬元初頭，請見下圖一）。

其次，萬一投資人（被保險人）不幸在64歲時身故，在「投資＋保險」的組合（包括變額萬能壽險）之下，可以領取「投資累積金額」及「身故理賠金」兩筆錢。但是，純買利變壽險的保戶，就只能依保單價值準備金的數字，領取身故理賠金（請見下表）。

再者，雖然「自行投資＋投保（一年）定期壽險」的組合，總領取金額（投資淨額＋身故理賠金）遠高於單純購買利變壽險，但是，所有投資累積的財富，全都會被列入投資人（被保險人）的遺產，而可能被課遺產稅（請見上表）。

最後，更值得投資人注意的是：不論從「總領取身故金/總成本」，或是「總累積資產淨值/總成本」的角度來看，變額萬能壽險都遠優於「單買利變壽險」，以及「投資＋（一年）定期壽險」的組合（請見下圖二）。

也就是說，在相同年化報酬率之下，「保險＋投資」的變額萬能壽險，其累積財富、提供保障及節稅（提醒注意：身故保險金要不被列入被保險人遺產，必須符合「被保險人＝被繼承人」，且「保單有指定受益人（姓名或身份）」。另外，關於投資型保單的帳戶價值，是否會被國稅局列為「免計入遺產總額中的遺產」，可能還有賴國稅局的個別認定）的功能，反而更優於將「投資」與「保險」分開處理。

當然，以上「將保險與投資合而為一的變額萬能壽險」，長期績效優於「將投資與保險分開」的做法，其最大的關鍵還是在於：保戶保戶能夠選對值得投資的標的（至少維持年化報酬率6%），並且長期定額定額不中斷。

以上的結果，也讓筆者想起一位壽險公司高階主管曾經的建議：同樣是進行退休金規劃，還是比較建議透過投資型保單，將「保險」與「投資」合而為一。

他所持的理由是：保戶會因為投資型保單的轉換、保費費成本高，才不會輕易頻繁進出（買賣轉換），自然也容易透過投資型保單「賺到錢」。筆者認為以上，值得有心同時做好退休規劃，以及身故保障的民眾們參考！