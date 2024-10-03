颱風天女兒騎車上班媽擔憂太危險！ 過來人：柔軟的關心出口卻變數落與指責

心裡最柔軟的關心怎麼就變成傷人的刀刃

早餐時，聽到隔壁桌的女子談起，妹妹和媽媽因為一件微不足道的小事大吵一架，結果在颱風天離家出走了。

昨日雖稱不上狂風暴雨，但一副風雨欲來模樣。一大早，妹妹準備出門上班，卻因為東摸摸西摸摸耽誤了時間。眼看就要來不及，平時搭捷運的妹妹決定改騎摩托車趕去上班。

媽媽一知道，相當不高興，開始碎碎念。

「妳啦，就是這樣啊，做事一天到晚東摸摸西摸摸！」

「為什麼動作不快一點呢？妳要是動作快不了，為什麼不早點起床準備呢？」

「什麼都要拖到最後一刻！你這樣可以成就什麼大事！」

一連串的指責，讓本來已經心慌趕著上班的妹妹火冒三丈，忍不住回嘴：「妳可不可以不要一天到晚碎碎念，很煩耶！」

這下，媽媽更不高興了。

「我要不是生了妳這麼不省心的孩子，哪用得著在這裡碎碎念！」

「都幾歲的人了，上個班還要家人為妳擔心，妳這樣真的能上好班嗎？你老闆能信任妳嗎？」

「自己有錯不知道檢討，還敢回嘴，我都懷疑我教育失敗！」

又是一連串的嘮叨，且話題越扯越遠，越說越多。

一說完，妹妹氣得甩門而去，當晚就沒回家。

隔壁的女子解釋，媽媽之所以碎念，是因為擔心妹妹在颱風天騎摩托車太危險...原本是出於一片關心，怎奈說出口卻變成了數落與指責。

念著念著，又不自覺牽扯到其他話題，甚至人身攻擊，讓事情越鬧越大。

心裡明明是最柔軟的關心，然而卻因為沒有管住嘴，讓說出口的話卻變成了傷人的刀刃。 我們往往對越親近的人，越容易如此。 因為太急於為對方好的情緒，常常讓我們的言語失控。 原本想要表達的愛與關懷，很容易一時的心直口快而造成無意的傷害，讓對方感到受傷和不被理解。

時時提醒自己，任何溝通時都要謹記初衷。

無論是出於擔心還是關心，表達時都應謹慎。不要因一時的情緒而讓溝通失去效果，甚至引發衝突。

尤其面對最親近的人更是如此。

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