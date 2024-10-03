「嘗試領導員工之前，必須先愛自己的員工」專家：有助於確保他們的動機正確

提升你的好感度

人們不願意從他們不喜歡的人那裡接受任何事物；因此，作為溝通者，討人喜歡相當重要。如果人們喜歡你，他們就會傾聽你的意見，他們會讓你為他們增添價值；如果他們不喜歡你，就會忽略你或是否決你的訊息。

要如何變得更討人喜歡呢？透過關心人們並服務他們，為他們著想、希望他們獲得更多，而非從他們身上獲益，人們可以看得出來你是為了他們、還是為了自己。

正如作家兼演說家賽門•西奈克所言：「人們相信的不是你所做的事，而是你這麼做的理由。」我告訴領導者，在嘗試領導員工之前，必須先愛自己的員工，因為這有助於確保他們的動機正確；對於說話者而言，亦是如此。

（本文出自《溝通的黃金法則》) 想想你最喜歡的老師，你最親密的朋友，或是你曾經遇到過最好的老闆。他們有什麼共同特質？我敢打賭，其中一點就是他們願意將你的利益置於自己的利益之上；他們關注的是你，而不僅僅是自己。

這就是討人喜歡的先決條件，也是我總會盡力公開露面參加簽書會的原因，這是增添價值的機會，讓我有機會和人們做更個人的接觸。我猜想在我四十年的寫作生涯中，可能已經簽了將近一百萬本書。儘管人們在和我互動時可能會忘記我對他們說的話，但我希望他們感受到被重視，而這種記憶才會持久。

無法為人增添價值時要表達失望

正如我所說，當我演講或主持活動時，總是試圖為人們增添價值；然而我並非總是能夠成功實現期望。例如在2019年，麥斯威爾領導人組織於倫敦主辦一年一度交流會，密集安排為期三天的領導力活動。

我在會中向一百三十位領袖授課，為他們傳授領導相關經驗，拓展他們的視野，並提升他們的領導力。活動地點每年都會改變，我們根據城市選擇各種不同的體驗活動，而且總是竭盡所能做到最好。

參加另一種競賽

物理學家愛因斯坦曾說：「各位先生，試著不要成為成功的人，而是要成為有價值的人。」我相信愛因斯坦所闡述的是，人們可以選擇兩種不同的生活，參與兩種不同的競賽，大多數人都追求成功，而愛因斯坦呼籲人們要為他人的生活增添價值。

我持續嘗試為他人增添價值，而且也鼓勵你這麼做。在某些人看來，我們是最後一名而不是第一名，但這是對我們正在參與的競賽，以及我們如何定義勝利抱持錯誤的認知。如果我們參與的競賽是為了協助他人，當他們領先我們時，對我們來說這就是勝利。

我開始更常思考這個問題時，已經五十多歲了，當時我寫下一篇祈禱文，希望能幫助我記住這個與眾不同的決定：

主啊！隨著年齡的增長，我希望被視為⋯⋯

• 可用之人而非勤奮之人。 • 富有同情心勝過具有才幹。 • 知足而非執著。 • 慷慨而非富有。 • 和藹多過強勢。 • 傾聽者而非僅是偉大的溝通者。 • 有愛心而非敏捷聰穎。 • 可靠而非知名。 • 有貢獻而非成功。 • 自制而非激動。 • 思慮周密勝於天賦過人。

現在我已經七十多歲，仍然如此祈禱著，因為我還在努力成為這樣的人，每天都在嘗試參加另一種競賽。

（本文出自《溝通的黃金法則》作者：約翰．麥斯威爾譯者：李文怡)