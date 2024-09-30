脫口秀節目《今夜秀》主持人發揮「停頓的影響力」 觀眾開懷大笑

這讓我想到可以協助你改變溝通方式的下一個做法，那就是練習停頓。馬克•吐溫曾說：「沒有任何言語比適時的停頓更有效。」我非常同意他的觀點。

我每次說話時都會使用停頓，有時甚至不只一次。有些演講者害怕沉默，因此緊張的喋喋不休來消除沉默。但是，停頓幾秒鐘不說話是我和聽眾建立連結最有效的其中一個方法，也是我最愉快的一個交流時刻。

停頓會產生一種親密感，因為沉默給了人們時間與空間，在他們的思想與心靈中做出反應，他們用自己的想法、經驗與結論，來填補空白並思索我所說的話。它可以成為一種不言而喻的夥伴關係行為，在這一刻，沉默確實是金。

當你練習停頓時，請記住下列想法。

1.停頓可以強調你所說的內容

沉默可以凸顯重要的陳述。在任何時候停頓下來，都會引起人們的注意，使他們專注於剛才你所說的話，並且傾聽。你停頓下來，讓他們沉澱一下，讓他們真正深入咀嚼你所說的話。當我向聽眾大聲朗讀任何內容時，都會透過停頓來強調重要的單字，我會刻意改變節奏，因為這是一種「強調」單字或句子的方式。

嘗試一下。當你獨自一人時，選擇一篇你打算在講話中使用的文章，以單調的聲音大聲朗讀，來了解其中的資訊；接著，在你認為重要的部分劃線，並且再次大聲朗讀，透過更緩慢、更有力的方式強調這些字詞。當你讀完一個意義深重的句子或段落時，完全停頓下來。你能聽出兩者的差異嗎？下次說話時，使用停頓來「凸顯」你所說的內容，並觀察人們的反應。

沉默可以凸顯重要的陳述。

2.停頓是給聽眾機會，跟上你說話的內容

有時候當你說話時，聽眾需要有機會能跟上你的內容意涵，有時間消化你說的話。現在我正在指導公司的合夥人暨執行長馬克•柯爾（Mark Cole）提升溝通能力。柯爾滿腔熱情，但是講話語速過快、沒有足夠的語調變化。

（本文出自《溝通的黃金法則》) 最近我鼓勵他在台上放個板凳，並且在說話時試著偶爾坐下來，因為我相信這能夠幫助他放慢速度。方法果然奏效，柯爾這個肩負使命、總是奔波各地的人，變成可以平靜、放鬆下來的人，也讓聽眾能夠跟上他說的話。

如果你講話速度很快，有時會需要放慢速度，讓聽眾可以呼吸。不要害怕沉默，溝通並不是全力以赴的衝刺，反而應該是一趟愉快的旅程。

3.停頓可以使聽眾將注意力重回到你身上

在任何演講過程中，聽眾的思緒都可能分心，即使講台上是最偉大的演講者也一樣。想要讓聽眾百分之百將注意力完全放在你身上根本不可能，但停頓可以協助你將人們的注意力重新回到你身上。

當我感覺到聽眾的心思已經飄走時，我會暫停說話。無論人們是否過於專注於正在書寫的內容、和他人交談、發送簡訊或是發呆，台上的沉默都會讓他們想：「剛剛發生了什麼事？」他們會抬起頭來。

短暫的停頓會讓其中一些人將注意力重新回到我身上，長時間的停頓則會讓他們全都回過神來。

當你說話的時候，你就是一個帶領別人踏上旅程的嚮導。如果他們徘徊，不要奮力前行而將把他們拋在後面；等待他們，沉默會讓他們將注意力回到你和你所說的話上。

4.停頓可以提示你將要說的話

如果在人們分心時稍作停頓，可以引起他們的注意，那麼當他們已經完全將焦點放在你身上時，停頓確實能夠引起他們的注意。當你無緣無故停止說話，聽眾會認為事出必有因，因而變得非常專心。

有時候，當我在想要想強調的事情前停頓，我會做出一些明顯的動作來提高聽眾的期待。我會走向前、靠向他們，或者是走進聽眾席，或者我會拍手、舉起手等，任何一個動作都會讓在場的每個人想知道我將要做什麼。

例如，我教導的一項概念是，人生中所有值得努力的事物都是上坡路。閱讀這些文字是否引起你的注意？「所有值得努力的事物都是上坡路」，或許這句話沒有引起你的注意，但如果你仔細思考其中真理、理解沉澱，並應用在個人生活當中，它將對你有所助益。

當我向聽眾傳達這個概念時，為了幫助他們確實理解，在我說出這句話之前，我會停下來，舉起手臂指向天花板的某個角度，然後當大家都想知道我到底在做什麼時，我會說：「所有值得努力的事物都是上坡路。」

我再次停頓，然後抬起另一隻手臂指向地板並再次停頓，接著才說：「問題是，我們都會抱持著艱鉅的目標期望，卻傾向選擇做輕鬆的事。」當我這麼做的時候，可以看出人們聽懂了這項概念，我看見聽眾靈光一現。這個動作聽起來很簡單，卻很有效用。嘗試在強調訊息時停頓一下，並注意這個舉動的影響力。

5.停頓可以讓你表達情緒

約翰尼•卡森（Johnny Carson）於1962年至1992年間擔任著名脫口秀節目《今夜秀》（The Tonight Show）的主持人，我從觀看他的節目中學到停頓的影響力。

他總是以獨白為節目開場，我最喜歡他講冷笑話的時候。當卡森講的笑話很冷，就像是在引領觀眾踏上一段旅程，他或許會停止說話，或許臉上會露出驚訝的表情，又或許會看著他的樂隊指揮道克•塞維林森（Doc Severinsen），然後聳聳肩；他或許會表現出困惑的樣子，好像在說：「那個笑話到底是從哪裡來的？」

隨後在攝影棚的觀眾就會開懷大笑。通常當一則笑話失敗時，他的動作比笑話更能引起觀眾的笑聲。我過去常常看他的獨白，我就和數百萬名觀眾一樣，只是為了看他在講完冷笑話之後如何反應。

沉默時刻是讓人們看見你的幽默感的最佳機會，也是讓人們看到你內心情緒的好時機。當你說話時，如果有某件事對你而言意義深重，確實讓你感到激動時，不要試圖隱藏它；你只需要暫停一下，直到你能繼續清楚的說話。大多數人在那些時刻都會感同身受，並且認同你的強烈情感。

如果你沒有在溝通當中使用過沉默的力量，我希望你能嘗試利用停頓來改變說話的方式。你第一次嘗試時，或許會覺得有風險，有時或許不會達到你預期的效果，但是不要因此灰心喪志，請繼續嘗試。掌握停頓的技巧需要時間，但是當你的方法愈成功，你就會愈有自信，並能更有效的利用停頓來做改變。

（本文出自《溝通的黃金法則》作者：約翰．麥斯威爾譯者：李文怡)