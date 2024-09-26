《千萬別放手》聽媽媽的話…愛令人窒息只為保護家人！「邪魔」存在繩子以外的世界

一位母親（荷莉貝瑞 主演 ）和兩雙胞胎兒子，以及一隻狗；在森林包圍的木屋裡面生活著。

母親告訴兩位兒子，外面的世界有所謂的「邪魔」，若是被邪魔給碰到了，命就沒了，且註定會禍及家人。

屋內有著跟房子綁在一起的「三條繩子」，三人只要走出屋外就必須「繩不離身」，身體要跟繩子綁著的房子連結在一起才不會被邪魔給侵害；但所養的狗卻不用，因為她說邪靈對動物沒有興趣。

圖／車庫娛樂提供

具有創意的「設定」！

那邪魔是什麼樣子呢？真正的樣子只有母親能見到，兒子對於邪魔的樣子、舉動都是靠母親的口述。

甚至爸爸、爺爺和奶奶都被母親所殺害，因為他們都被邪魔「碰到了」。

對兩個兒子而言，邪魔可以說只是一種想像。

他們除了外出狩獵還有種植蔬果外，就都待在房子裡。

木造的房子，刻有經文，甚至母親還會「各種演練」，是為了未來不幸家人若被邪魔碰到被感染進到家裡面時，兒子必須待在一個地窖裡面，待「黑暗退去」，自然就可以生存下來。

「狗的事件」是重要轉折點

其中一個兒子雖然對於邪魔半信半疑，不過因為和家人生活在一起，吃得飽也穿得暖，沒有太大的問題發生！

時序到了冬天...因為無法種植的蔬果，母親外出也因為會看到邪魔，因此無法狩獵到動物...

電影從這裡開始出現了重大的劇情轉折點，發生了「狗的事件」（必須賣關子，不然會雷到你們）！

真有邪魔？或它只是母親的心魔？

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因為電影花費了不少的時間在設定邪魔的形象和媽媽神經質變態的一面。

在「狗的事件」觀影當下，內心感受非常的麻...

邪魔最好給我是真的！且要具體的現身（而不是好像只是母親所能見到），因為「犧牲」實在太大...若沒有邪魔只是媽媽是個神經病的設定，真的會讓人很生氣。

真有邪魔？媽媽有病？繩子範圍以外的世界其實是有人類的？ 其實上述三個問題，把問號改成驚嘆號，用客觀的角度跳脫思維來看，其實都能夠解釋得過來；不過標準答案到底是什麼？每個人的定義會有所不同，就需要看完電影後自行解讀了。

媽媽的愛是真實且堅韌

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恐怖片，要有嚇到人的程度，在初期需要做到...

1.角色設定

2.氣氛營造

3.最後才是準備嚇死觀眾

倘若沒有1跟2點，直接從頭到尾鬼出現到底，說實在會很無感；但是1跟2的拿捏也是要恰到好處。

有時候設定冗長，或氣氛營造不對，也沒辦法嚇死觀眾。

這部電影最後大概開始嚇觀眾，剩下的片長頂多也就剛好三分之一左右。

這部電影厲害的地方在於，有清楚的設定角色，努力地營造出氣氛，甚至最後的結局，是有「完整且清楚的結尾」。

但還是能讓人有種「虛實難辨」的感覺；後座力餘韻會維持很長一段時間。

唯一能確定的是...片中母親偏執到近乎變態的愛，雖然在呈現的過程中讓人很難以認同，但最後可以知道真的都是為了要保護她的兩位兒子；很絕的操作！

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