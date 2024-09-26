降息營造寬鬆環境 3R提前卡位美國選後行情

聯準會日前決議降息兩碼至4.75%~5.00%，為2020年三月以來首次降息，富蘭克林投顧分析，寬鬆時代來臨，有助營造各類資產多頭氛圍，其中債券展望的能見度高於股市，不過第四季屬股市與消費的傳統旺季，儘管景氣、即將到來的美國選舉變數猶存，若股市遇震盪修正，不妨依個人屬性與資產配置需要，把握分批進場機會。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人桑娜．德賽表示，美國長天期公債在聯準會記者會後出現賣壓，反應的是儘管降息兩碼但官方立場並沒有特別鴿派，此意謂聯準會後續仍有不小挑戰。過去經驗顯示，金融市場將會繼續壓迫聯準會釋出更多寬鬆，許多投資人仍期待利率最終會回到金融海嘯後的極低水準。

值得留意的是，聯準會在對抗通膨的策略已重拾其信譽，然而市場崩跌時所扮演的防護功能也有長期紀錄可考，預期逐漸回到金融海嘯前的常態過程中，將會見到幾波市場反應疲弱經濟數字而過度期待，隨後又可能轉變為失望的震盪情境。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克表示，降息循環開跑，債券與利率敏感型資產將最為受惠，不過殖利率已顯著下滑，因此採取減碼存續期策略，以分享合理的收益水準並防範殖利率回彈的風險，也看好企業獲利仍然穩健，掌握市場震盪與評價面修正時擇優佈局股市機會。

富蘭克林投顧表示，進入第四季，投資人需要更多數據確認美國經濟降溫的速度和幅度，加上美國選舉在即，仍將不定時擾動盤勢，預期今年旺季行情可能要等到美國選舉結果底定後方會明朗。

不過投資人也不必過於擔憂，過去的美國總統選舉年度，美股當年平均波段修正幅度為14%，其中越接近選舉的九月及十月美股走勢較為波動，但波動修正後進場一年的平均漲幅也有24%*，因此美股出現震盪，應可視為是進場機會。

第四季向來是股市及消費的傳統旺季，儘管景氣及選舉變數猶存，投資人審慎中也無須太過悲觀，建議採取「3R策略」，鎖定受惠降息(Rate Cut)、抗波動(Resistant)及強勢股(Robust)三大族群，以精選收益複合型債券基金、美國非投資等級債券型基金及加碼日圓的全球債券型基金來防禦股市波動、掌握全球貨幣政策分歧下的債匯市機會，另加碼美國平衡型及公用事業產業型基金，打造資產防禦力又能穩中求進的投資組合。

*資料來源: FactSet，史坦普500指數，統計期間1936~2020年，富蘭克林坦伯頓基金集團凱利投資。