百萬年薪上班族「1年只能多存8.6萬」嘆難買房 列開銷明細引熱議

薪水究竟多少才夠用，才買得起房？每個人的狀況皆不同。近日有位年過40的上班族表示，好不容易年薪終於破100萬了，仍覺得錢不夠用，他列出一整年的消費金額和清單，認為現在物價愈來愈貴，想買房子的心願恐難以實現。

原po在Dcard發文自述是年過40的上班族，前兩年的年薪才開始破百，希望可以在不靠家人的幫忙下，買到屬於自己的一間房子，但他精算所有的生活開銷後，才發現這樣的年薪其實很不夠用。他補充道，由於住宿是公司提供，直接少了在外租屋的支出，目前也無交往對象，少了約會開銷。

100-30定存=70 70-車貸17=53 53-保險8.4=44.6 44.6-每月信用卡18=26.6 26.6-每月固定生活雜費18=8.6

他檢視消費清單後發現，自己一年竟然只能多存8.6萬，「就現在的物價來說，8.6萬只能多買2台iPhone16吧，或是去買台PS5 PRO，剩下的去買一點黃金幾公克放著加減存一點」。

他還說如果不吃保健食品、不喝咖啡、不買健身的乳清蛋白、不買遊戲片，僅僅就加加油、繳停車費，偶爾跟朋友聚餐，或是報名上點課程學學理財、語言⋯等，每個月刷卡費用應該可以壓到7000，「但就覺得這樣省不了多少，而且不花錢會讓自己有點鬱悶」。

文章一出引發不少人認同留言「真的不夠…」、「現在的一百萬跟以前的不能比」、「先存股看看吧」、「即便是40歲，破百的人仍是不到一半，你就知道台灣人多慘」、「很多人40歲年薪50萬都不到」、「當然，都通膨了」。

然而也有人直接打臉原po「一年都能定存30萬了，算一算說自己只能多存8.6萬，這種程度一年拿百萬真是浪費」、「100-30（定存）這是存給空氣嗎？」、「明明就是存38啊，定存30為何不算？」、「夠不夠是看用的人」。

還有人質疑「不懂為何先買車，養車很噴錢」、「你這樣的月支出可以直接不用想買房了」、「定存的錢不能拿來買房嗎？」、「保費占了8.4%哦」、「保險及信用卡支出可控制一下」、「卡費支出的確偏高」，也有人幫緩頰「會不會這30定存是要當退休養老金的，所以原po不想動到？」