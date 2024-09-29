領導者如何獲得影響力？《紐約時報》暢銷榜第一名作家：5個層次成為優秀的溝通者

人們聽從你的意見是因為⋯

當你以說話者的身分努力建立信譽時，你對他人的影響力會隨之增加，而且你很有可能預期到它會怎麼發展。在我的著作《領導力的五個層次》（The 5 Levels of Leadership）中，我談論領導者如何逐步獲得影響力。

我的老友丹•雷蘭德（Dan Reiland）是麥斯威爾領導力中心（Maxwell Leadership Center）領導力擴展計畫的執行總監，他採用書中的每一個步驟教導領導溝通技巧。我想在此分享他的經驗，除了些許微調，我也補充個人的經驗。

閱讀這五個層次的溝通時，請思考自己在不同交談對象群體中的公信力，藉此確定你和對方的關係。

1.要求層次：人們「必須」聽你說話

我二十二歲時成為印第安納州南部一個小型鄉村教會的牧師。剛開始我既年輕又沒有任何講道的經驗，還沒有和人們建立起關係；然而，來禮拜的人都會聽我講道。為什麼呢？因為我有牧師職位。過沒多久我就意識到，仰賴職權讓人聽從是最低的層次。

從最低層次開始努力沒有錯，畢竟這就是我們大多數人的起點。但是如果想成為優秀的溝通者，就不能只停留在這個層次。我意識到這一點後做出一項重大決定：要努力提升說話的層次，致力變得比我的職權更偉大、更優秀。

（本文出自《溝通的黃金法則》) 我們都有過被要求聽從別人的經驗。也許你願意聽從老闆說的話，是為了保住工作；或者，你想通過一門課程，必須聽老師或教授說話；或是你聽從政府官員指示，是因為他負責監管你必須完成的某項流程。你會聽這些人說話，是因為對方的職權要求你這樣做，而你別無選擇。

倘若你想成為優秀的溝通者，就必須認知到自己的職位或頭銜不會讓人想持續和你溝通交流。你必須自行提高標準，開始培養讓人想要傾聽的技能，這將把我們帶入下一個層次。

2.關係層次：人們「想要」聽你說話，是因為喜歡你

在我開始服務第一個教會的幾個月內，我和人們建立起關係。我喜歡他們，他們也喜歡我。我能感受到他們從必須聽我說話，轉變成想要聽我說話。是因為我的說話技巧進步很多嗎？我對此存疑，但我和他們的關係確實改善許多。這證實一句古語的真理：「在人們知道你有多在乎之前，他們根本不在乎你知道多少。」我發現溝通不只是說話，而是要和人建立連結。

如果你經常和同一個人交談，你能採取最好的做法就是和對方建立良好的關係。如果你的狀況無法和他們個別建立關係，那就保持友好交流。關心聽你說話的人，坦誠、真心的對待他們，言出必行，人們就會喜歡你。

3.卓越層次：人們「喜歡」聽你說話，是因為你很優秀

作為一位年輕的演說者，每當感覺到聽眾喜歡我並且想聽我說話時，我就更有動力提升自己身為溝通者的層次，並且讓人們更想要聽我說話。從那時起，我不斷挑戰自己，學習成為優秀的溝通者。我花大約八年的時間尋找、發展並磨練我的風格。

這聽起來似乎是很長一段時間，但絕對值得。當時的我已經學完了嗎？不，我並沒有因此停止學習，現在仍然持續精進自己。我已經演講五十多年了，但我仍然不斷的學習、成長。成為優秀的溝通者是一趟旅程，而不是一個目的地。

雷蘭德將這個層次的溝通稱為「卓越的溝通」有跡可循，因為它能讓人脫穎而出，而且唯有竭盡心力，才能達到這個層次；你必須付出大量時間心力，才能變得卓越。當你達到這個層次，人們會注意到並口耳相傳，因為這是相當不凡的成就。

我想在此稍作停頓，鼓勵各位邁步前進。我希望你變得卓越！而我也相信你可以辦得到。因此本書後續章節主要傳授原則與技巧，將會對你的溝通旅程有所助益。當你學會這些法則並付諸實踐，你的說話技巧將會提升。我給各位的最佳建議是「求知若饑」。就像是在市集上想買一個超大棉花糖的小男孩，雖然棉花糖小販看了他一眼說道：「對你這樣的小男孩來說，這個棉花糖太大了。」

但小男孩回答：「別擔心！我的內在比我的外表大得多。」

假使你已經在持續精進溝通技能，那麼本書中的法則可以幫助你彌補能力中的任何「漏洞」，幫助你微調技能。如果你仍是溝通新手，可能需要相當長的時間才能臻至卓越，但是你一定辦得到。這些法則將快速幫你啟動學習。

4.理性層次：人們「設法」聽你說法，是因為你會為他們的生活增添價值

我之前提過說話者的動機很重要。賽門•西奈克（Simon Sinek）在著作《先問，為什麼？》 （Start with Why）中指出：「人們不管你做了什麼，只在乎你為什麼這麼做。」10他是從領導力的觀點寫下這句話，而這個道理在溝通領域也同樣關鍵。

我會開始演講與寫作是為了幫助人們，我渴望幫人提升價值。然而，「想要幫人提升價值」和「成功幫人提升價值」有所區別。我花許多時間與精力找方法幫人們增添價值。為了達成這個願望，就必須先贏得信譽。我想和各位分享這個過程，因為我相信它也會對你有所幫助。我必須：

• 找到自己：當我不再試著模仿別人時，就能找到自己。 • 了解自己：當我自我審視、向自己提問，並且給出誠實的答案時，就能了解自己。 • 做我自己：當我接受上帝所創造的我是什麼樣子時，就能做我自己。 • 提升自己：當我反覆從試驗與錯誤中提升說話技巧時，就能提升自己。 • 超越自己：當我不再注意自己與他人眼中的自己時，就能超越自己。 • 奉獻自己：當我開始思考他人以及如何幫助他人時，就能奉獻自己。

當你致力成為更優秀的溝通者，請採納這些經驗原則，它們將協助你成為一個能幫助他人增添價值的人。

5.回饋層次：人們「渴望」聽你說話，是因為你就是你

這是溝通者所能達到最高層次的影響力。雷蘭德將其稱為「回饋層次」，因為演說者一生致力於提升技巧、關注他人，並且幫助他人增添價值，從而創造出非凡的投資回報。此時，人們會聽你說話，是因為你這個人以及你長期以來的所作所為。這是說話者最高層次的信譽，是根據道德權威建立而成。

最有效的訊息是你身體力行的訊息。

（本文出自《溝通的黃金法則》作者：約翰．麥斯威爾譯者：李文怡)