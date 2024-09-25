要讓身價至少比現在高出一半 巴菲特不藏私教你「最簡單的方法」

我相信大多數害怕和群眾溝通的人會想避免這件事，是因為不想表現太差；也就是說，他們害怕失敗。

我完全了解這樣的想法，因為我在2011年創立麥斯威爾領導力團隊（Maxwell Leadership Team），這是一間專門培訓教練與演說者的公司。

當人們來接受訓練時，首先必須向同桌的小組成員進行五分鐘的演說。每個人都想好好表現，他們都有想要傳達的訊息，也渴望學習成為有效溝通者的方法。但是，他們都沒有達到應有的水準；所以我們才要提供訓練。

（本文出自《溝通的黃金法則》) 談到溝通，每個人一開始都會遭遇困難。在我的演說生涯當中，我已經演講超過一萬三千次，目前在演說事業中算是登峰造極。但是，我第一次公開演說的經驗其實非常糟糕（各位稍後就會在本書中讀到）。

為什麼我表現不好呢？因為沒有人第一次就能有完美表現！說話也和其他事情一樣有學習曲線，但是如果你堅守實在的原則來引導自己成長，就能快速進步。每一次你開口說話，表現就會更好。

正如海莉•霍桑所言：「溝通技巧並非一朝一夕即可掌握，培養溝通技巧是一段需時長久的旅程。」然而我可以告訴你，這趟旅程的每一步都值得！

我撰寫本書的目的，就是要協助人們和他人溝通。正如我在其他系列書籍中，致力協助人們增進領導力、團隊合作與個人成長，我想透過本書幫助各位提升溝通能力。而我在上述相關書籍中提到的原則，在本書同樣適用：

1.人們可以學會法則。有些法則比其他法則更容易理解與應用，但每一條法則都學得會。

2.法則可以獨立運用。每一條法則都能和其他法則互補，但是不需要先知道其他法則，才能學會某條法則。

3.法則會帶來後續效應。運用法則，你將能充分利用手中的資訊來提升影響力；違反或忽視法則，你將無法有效和人溝通。

4.法則永久通用。無論你年輕或年長、經驗豐富與否，法則都不會變。前人可以採用，在後代也能派上用場。

5.法則是良好溝通的基礎。一旦學會這些原則，就必須實踐並應用在生活當中。如此一來，你將成為更優秀的溝通者。

億萬富翁企業家暨慈善家華倫•巴菲特（Warren Buffett）曾說過：「要讓身價至少比現在高出一半，最簡單的方法就是磨練溝通技巧，無論寫作或口說的溝通技巧都要磨練。」

他也表示：「如果你不會溝通，就好比在黑暗中對女孩眨眼示意，什麼事都不會發生。你或許擁有世界上所有的智慧，但是你必須能夠傳達出去，而傳達的管道就是溝通。」

無論你想領導企業、教授課程、銷售產品、傳遞福音、培訓員工、指導團隊、取得學位、經營非營利組織，或是在社區會議上發言，學習如何更有效的溝通都將有所助益。

學習並運用溝通的黃金法則，就能充分利用訊息，而這將幫助你做任何事都大獲成功。

（本文出自《溝通的黃金法則》作者：約翰．麥斯威爾譯者：李文怡)