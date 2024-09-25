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《溝通的黃金法則》脫口秀喜劇演員Jerry Seinfeld：研究指人們最害怕的不是死亡

聯合新聞網／ 天下文化出版
專業人士進步與晉升的首要標準，即是具備有效溝通的能力。 示意圖／ingimage
專業人士進步與晉升的首要標準，即是具備有效溝通的能力。 示意圖／ingimage

你想說什麼？你能把訊息傳達出去嗎？傳達時，你的溝通方式是否足以有效傳達訊息，並達成你預期的結果呢？

每個人都有想要傳達的訊息，它可能是當下必須知道的訊息，也可能是終生適用的訊息。

或許你是要傳遞公司的願景；想在孩子學校的家長會上發言；希望透過精采的演講讓高中與大學同學讚賞；或是，期許在進行季度簡報時不讓同事昏昏欲睡。

你或許想要展示產品、企圖競選公職、向人們講道、以專業演說家的身分謀生，或者，你只是想要和一小群成員分享心底的想法。

如果你渴望分享任何類型的訊息，一定會希望有效的將訊息傳達出去，並且充分利用這些訊息。但你做得到嗎？

（本文出自《溝通的黃金法則》)
（本文出自《溝通的黃金法則》)
《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）一篇文章提到：「專業人士進步與晉升的首要標準，即是具備有效溝通的能力。」溝通能力對我們的日常生活至關重要，因為那是我們影響他人的方式；溝通能力對發展與維持關係也一樣重要，因為那是我們社交活動的核心要素。

研究分析師暨溝通專家海莉•霍桑（Hayley Hawthorne）表示：「溝通就像是將人與人連結在一起的結締組織，能夠聚集人群、建立共識，以及共同協調與執行計畫等。歸根結柢，溝通是促成轉變的工具。」

然而，與此同時，公開演講卻讓許多人畏懼；我認為公開演講就是對兩個人或更多人傳達訊息。

脫口秀喜劇演員傑瑞•宋飛（Jerry Seinfeld）在個人的一檔節目當中說道：「我看到一項研究指出，一般人最害怕的事，是在群眾面前演說。

這項研究實在太有趣，人們第二害怕的事是死亡，死亡竟然位居第二？這代表對於一般人而言，如果哪天必須參加葬禮，會寧願躺在棺材裡，也不想宣讀悼詞。」

沒有這麼嚴重吧！

（本文出自《溝通的黃金法則》作者：約翰．麥斯威爾譯者：李文怡)

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