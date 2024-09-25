「咄咄逼人」是盡其職責的表現？ 老鳥：隨時照鏡子才能看清自己真實模樣
每個人都需要練習照鏡子
才能隨時看清自己真實的模樣
最近，由於公司公關有事，請我前往公司位於某賣場內的門市，協助處理媒體採訪和攝影的事宜。
這次媒體採訪是該賣場的行銷公關安排的，通知我們公司只要配合就好，其他一切流程該賣場的行銷公關會自行處理。不過，似乎沒有事先安排好。樓管看到攝影機出現，立刻擺出一副晚娘（繼母的意思）臉。
「請問你們有申請攝影嗎？」
「沒有事先申請，這樣是違反規定的！」
「我們不接受臨時的採訪安排！」
她的質問如連珠炮般朝我飛來...
看到她如此劇烈的反應，我悠悠地說：「這本刊物隸屬於你們總公司，這次採訪也是你們行銷公關安排的，要不麻煩你們內部確認一下？」
原本還晚娘臉孔、咄咄逼人的樓管態度180度轉變：「啊！沒問題沒問題，你們請繼續。」
我和門市人員面面相覷，這時我們公司的區督導剛好過來告訴我：「別在意，這邊的樓管就是這樣。」
我本以為所有樓管都是這樣，區督導卻跟我分享，同一個體系不同賣場的樓管風格迥異。
雖然是同一間公司，不過另外一個賣場的樓管溝通都非常客氣：「只有這裡的樓管每次和我溝通時都像是我欠她錢似的。」
我明白這位樓管也只是在盡其職責，但也不禁想，身為服務業從業人員臉色這麼難看，咄咄逼人真的好嗎？這位樓管真的知道自己現在看起來是什麼模樣嗎？
我看著樓管的嘴臉，忽然很想立刻照鏡子，也看看自己的嘴臉。看看菲自己是不是也不小心露出了晚娘臉孔，甚至面目可憎。
我想沒有人想讓自己討人厭，但這世界上有太多煩人事物的消磨，讓人疲憊與無奈，讓人表現出不是自己預期的模樣。
隨時照鏡子，也隨時提醒自己。
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