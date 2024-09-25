快訊

以色列無差別攻擊殺紅眼 美國無作為背後的現實考量

新聞幕後／李四川攻新北在即？北市第三副市長選他考量曝光

「咄咄逼人」是盡其職責的表現？ 老鳥：隨時照鏡子才能看清自己真實模樣

聯合新聞網／ 菲女狼
示意圖／Ingimage。
示意圖／Ingimage。

每個人都需要練習照鏡子
才能隨時看清自己真實的模樣

最近，由於公司公關有事，請我前往公司位於某賣場內的門市，協助處理媒體採訪和攝影的事宜。

這次媒體採訪是該賣場的行銷公關安排的，通知我們公司只要配合就好，其他一切流程該賣場的行銷公關會自行處理。不過，似乎沒有事先安排好。樓管看到攝影機出現，立刻擺出一副晚娘（繼母的意思）臉。

「請問你們有申請攝影嗎？」
「沒有事先申請，這樣是違反規定的！」
「我們不接受臨時的採訪安排！」

她的質問如連珠炮般朝我飛來...

看到她如此劇烈的反應，我悠悠地說：「這本刊物隸屬於你們總公司，這次採訪也是你們行銷公關安排的，要不麻煩你們內部確認一下？」

原本還晚娘臉孔、咄咄逼人的樓管態度180度轉變：「啊！沒問題沒問題，你們請繼續。」

我和門市人員面面相覷，這時我們公司的區督導剛好過來告訴我：「別在意，這邊的樓管就是這樣。」

我本以為所有樓管都是這樣，區督導卻跟我分享，同一個體系不同賣場的樓管風格迥異。

雖然是同一間公司，不過另外一個賣場的樓管溝通都非常客氣：「只有這裡的樓管每次和我溝通時都像是我欠她錢似的。」

明白這位樓管也只是在盡其職責，但也不禁想，身為服務業從業人員臉色這麼難看，咄咄逼人真的好嗎？這位樓管真的知道自己現在看起來是什麼模樣嗎？

我看著樓管的嘴臉，忽然很想立刻照鏡子，也看看自己的嘴臉。看看菲自己是不是也不小心露出了晚娘臉孔，甚至面目可憎。

我想沒有人想讓自己討人厭，但這世界上有太多煩人事物的消磨，讓人疲憊與無奈，讓人表現出不是自己預期的模樣。

隨時照鏡子，也隨時提醒自己。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

溝通 職場 面相

菲女狼

追蹤

延伸閱讀

買00929同樣500萬與定存一年相差46萬多！股市小黑：增每月被動收入未來添買房優勢

台積電（2330）再次站上1000元！ 狄驤：之前逢低布局不少人還認為我在接刀子

00919持有143張除息後帳上虧損29萬！ 小師傅：我期待繼續下跌能再買

00919資金集中買進…繼00878後領息破2萬標的！ 鐵蛋：月底0056配息數字將開獎

相關新聞

「咄咄逼人」是盡其職責的表現？ 老鳥：隨時照鏡子才能看清自己真實模樣

我想沒有人想讓自己討人厭，但這世界上有太多煩人事物的消磨，讓人疲憊與無奈，讓人表現出不是自己預期的模樣。

月薪4萬很容易？她不解一堆人生活不穩定 網揭「現實殘酷數字」

什麼都漲就是薪水不漲，人人被高物價追趕的時代，其實大家薪水也都破四萬？

主管太「親力親為」絕不是件好事！老鳥：過度介入反讓效率不彰

高層過度介入基層運作，容易造成權責模糊，決策混亂，反而讓效率不彰...

想轉換人生或職涯跑道嗎？商學院長教你用「文氏圖方法」評估重大改變

如果你很想轉換跑道，可以看看各種情況是否支持你的新路徑。仔細審視有哪些不利的情形，看看自己是否處於灰色地帶…

退休後不愁開銷 他：能當上流老人是做好4件事

前陣子，家母的高中好友從美國返台省親，雖然高齡86歲，依然穿著時髦、健步如飛、神采奕奕，享用五星級飯店自助餐時胃口也很好...

讓錢夠用一輩子！資深理財顧問給客戶4祕訣「關鍵不在省」

艾瑞克·羅伯格（Eric Roberge）是一位在美國金融界打滾20年的專業理財顧問，多年來他替不少客戶管理資產，更致力為他們累積財富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。