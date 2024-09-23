月薪4萬很容易？她不解一堆人生活不穩定 網揭「現實殘酷數字」

什麼都漲就是薪水不漲！人人被高物價追趕的時代，薪水破4萬容易嗎？一名網友在Dcard詢問，台灣人的薪水都有4萬嗎？如果是的話，又怎麼那麼多人生活品質不穩定？貼文曝光後引起不少網友討論。

原PO在貼文中表示自己又再度掉入漩渦，提問「撇開理工科，在台灣的薪水，實際上真的都是領到4萬以上嗎」。並說道，感覺從事網路行銷產業好像更容易，但又覺得如果真是如此，那怎麼可能還一堆人都說生活不穩定。

網友們對此搖頭，「其實很多不到4萬喔，打開人力銀行很多基本工資和3萬初的」、「多的是3萬多的職缺啊」、「文組4萬我覺得不容易欸，除非公務員、空姐、會計師、律師等等」，也有人分析「台灣中位數約52萬，平均1個月就是4萬，所以約一半的人達不到」，網友補充這個數字還是未扣任何保險的，不禁感嘆「這才是現實世界」。

不過也有人認為4萬其實不難，全看個人，「應該說只要努力，基本都可以達4萬以上」、「想收入高真的要動腦子別抱怨，別人出去玩自己在學習」、「只想常態薪資達4萬當保全就有了」、「護理師畢業薪水4、5萬，輪三班」。

留言中也有高薪資的網友表示即使這樣還是不夠用，「在科技業稅後年薪約130多萬，說真的，我還是覺得不夠用，很佩服那些有小孩有房的人 」、「月薪10萬月繳7、8萬房貸，實際可支配餘額很少，我的小孩們只能靠老公養了」。