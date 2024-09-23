主管太「親力親為」絕不是件好事！老鳥：過度介入反讓效率不彰

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聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／Ingimage。
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主管事必躬親卻被員工看成在演戲
員工：我們不需要親力親為的總經理

展會銷售會現場熙來攘往，小美正在向潛在客戶介紹新產品，手法，對產品細節瞭如指掌。

正在小美詮釋地正起勁的時候，一道男聲中斷了小美：「我們這個產品的特色就是雙核心，效能高、耗電低，而且⋯。」

這道亂入男聲的主人就是小美的頂頭上司總經理。

總經理越講越起勁，但是小美的臉色卻越來越難看。因為話鋒逐步脫離產品核心功能，甚至講錯了幾個重要數據。

這是小美第一次跟總經理一起參加展銷會。原本，小美還覺得這個空降一年多的總經理，為人親切，關心下屬，是個不可多得的好主管。

以往，每每有同事一起在背後批評總經理毫無作為，小美還認為同事們太不厚道。直到這一次展銷會之後，小美開始某種程度的認同同事的論點。

一、高層勢必躬親，對員工來說不見得是助力，反而可能是阻力

明明是一個小小的展銷會，小美跟同事自己就可以處理得很好。但是，總經理大駕光臨，高層在場，反而讓人如坐針氈，讓員工不由自主地變得緊張，擔心自己表現不佳，甚至有種隨時被監視考核的感覺。

二、高層往往無法對所有的產品資訊以及銷售方案深入了解，想幫忙往往幫倒忙

公司的產品線非常的多，高層對產品方案沒有巨細靡遺地瞭解，員工是諒解的。但是當這樣一知半解的高層，站出來面對客戶面對消費者，錯誤的詮釋可救，真的是完全幫了倒忙，不但影響顧客對產品產生錯誤印象，也大大降低成交機會。

三、高層過度介入基層運作，容易造成權責模糊，決策混亂，反而讓效率不彰

企業的分層管理，各有各的分工與權責。高階主管過度介入第一線工作，會讓員工感到權責模糊，無所適從。

更甚者，員工容易養成依賴心態，等待指示下一步該怎麼做，反而讓企業的效能低落。

企業設立不同部門與階層，目的是讓每個人各司其職。高層在不必要的場合插手，非但不會贏得感激，反而會被視為無能，才需要在不必要的地方尋求存在感。

員工能辨別總經理是否真的需要親力親為，正確的做法應該是讓專業人才發揮最佳能力，這才是贏得尊重與信任的最佳方式。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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