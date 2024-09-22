退休後不愁開銷 他：能當上流老人是做好4件事
摘要
隨著台灣人的平均壽命延長，為退休生活創造穩定現金流非常重要。作者分享4個準備方法：持有穩定配息的基金和績優股、注意通膨影響、選擇黃金作為避險工具、執行長期定期定額的投資策略。
前陣子，家母的高中好友從美國返台省親，雖然高齡86歲，依然穿著時髦、健步如飛、神采奕奕，享用五星級飯店自助餐時胃口也很好，令我十分佩服。
這位長輩的先生原是美國大學教授，退休後，政府依舊提供原本的薪俸給他，直到往生為止。這讓我深深體悟到，隨著台灣人的平均壽命提升，為了讓退休生活更有保障，除了身體健康外，維持穩定現金流也是重要課題。
為退休生活創造穩定現金流的4件事
自我半退休以來，我一直努力打造穩定的現金流，因此和各位分享，這4件事應隨時開始準備：
1.持有穩定配息的債券基金和績優股
持有穩定配發現金股利的績優股，讓你能每月、每季或每年都有現金入帳。
20年前，我因緣際會的購入一家當時還未上市的投信公司股票，當時不以為意，沒想到多年後，該公司每年配發的現金股利，就相當於中高階經理人一整年的薪水。
選擇企業時，需注重其成長性及未來性，否則就像以前津津樂道的台塑集團，如今面臨中國企業的競爭，股價和股利都減少，前景堪憂。
2.注意通膨影響力
家父在數十年前曾購買還本型保單，即使繳款期滿，保單仍有效力，且領回100萬元後，就無需再繼續繳納保費。但隨著通膨和房價上漲，現在的100萬元和30年前的100萬元大不相同，很多投資人都忽略通貨膨脹的可怕威力。
3.黃金：避險、抗通膨的利器
我認識一位長輩，因對戰爭、逃難的歷史深有感觸，因此只要有閒錢，就購買黃金飾品、金條、金塊及黃金存摺。結果這幾年黃金的價值倍增，成為避險和對抗通膨的最佳選擇。
4.執行長期定期定額的投資策略
我手上無論是國內的平衡型基金或新興市場基金，經過多年累積，報酬率都達75%以上，再次證明，長期的定期定額投入，是累積財富的最佳策略之一。
隨著不同的人生階段，金融商品的比重分配自然不同，但重視長期性、分散風險，仍是十分重要的關鍵。
※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。
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