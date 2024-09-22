讓錢夠用一輩子！資深理財顧問給客戶4祕訣「關鍵不在省」

摘要 1.財務規劃必須將眼光放長遠，關鍵不在於怎麼省錢，而是如何投資未來。 2.必須記住投資的關鍵要領：「一個穩定的投資策略，往往比頻繁更換策略來得有效。」

艾瑞克·羅伯格（Eric Roberge）是一位在美國金融界打滾20年的專業理財顧問，多年來他替不少客戶管理資產，更致力為他們累積財富，確保每個人終生金錢無虞。

2013年，艾瑞克開了一家資產管理公司Beyond Your Hammock，公司總部位於波士頓，專為客戶提供專業的理財諮詢服務；同時他也經營自己的Podcast節目《Beyond Finances》，為大家提供致富秘訣，並經常在全美各地進行演講。

他的客戶通常是30到40歲、年收超過50萬美元的夫妻、薪資結構複雜的專業人士、以及擁有大量存款的人，也不乏一些企業家。

艾瑞克的理念是：「希望客戶能在年輕、健康且渴望充實生活的時候，就有足夠的錢可以去體驗人生。」

長年下來他也發現，如果客戶希望在享受當下生活的同時，還能累積到足以支撐餘生的財富，通常會給對方這4個金錢建議：

1. 為變化做好準備計畫

人生無常，沒有人可以預測未來會出現什麼變數。因此艾瑞克認為，每個人的退休計畫一定會隨時間改變。

現在的你，和十年、二十年、甚至三十年後的你，可能有著截然不同的價值觀和需求。艾瑞克認為，一個有效的長期理財計劃需要考慮到人生目標、價值觀、優先順序和環境變化。

他首先會建議客戶，在經濟能力有餘裕時存下更多錢，而當你收入狀況不錯時，也不要急著追求生活品質，或增加不必要的開銷，而是將多餘的資金拿去投資，讓財富得以增長。

其次，他會建議客戶對未來抱持謹慎態度，避免對未來的收入太過樂觀，做出不切實際的假設，他建議大家生活成本會比預期更高，這樣的保守預估有助於應對不確定的變數。

最後，在作出重大財務決策時，要選擇能以較低成本反悔的選項，例如，避免太早買房，或買進太多需要長期投入的投資標的。讓資金保有一定的靈活性，可以讓他們根據需求調整計劃，應對未來可能出現的變化。

2. 增加收入的多元來源

艾瑞克認為，累積財富最快的方法，就是增加更多收入來源。

無論你想做什麼，都需要錢來負擔未來選擇的生活方式，你不可能永遠只依靠一份工作薪水。

他坦承，自己的理財觀念已經從「盡早退休」逐漸變成「平衡人生與財富目標」，這讓他既能存下一部分收入，還能有錢享受當下人生。

艾瑞克在過去十年中積極儲蓄，將30%至40%的收入拿去投資，讓他現在有更多的靈活性來運用資金。同時他也投入大量時間與精力經營公司，透過業績成長來增加收入。

雖然這並不容易，成功也沒有統一的攻略或法則，但艾瑞克強調，「增加收入來源」，是不可忽略的致富方式。

3. 過度節儉難以致富

很多人以為存錢就要省吃儉用，但艾瑞克卻不這麼認為。

儘管節儉可能致富，但效益有限，難以靠勤儉累積財富。畢竟，能省下的錢有限，如果你只專注於儲蓄，更會錯失資產增值的機會。

相較於過度節儉，他更鼓勵客戶專注於投資策略，建立能夠隨著時間增值的資產組合，可以更有效達成財務自由的目標。

況且你會漸漸發現，無法永遠只依賴一份薪水來支撐生活。無論是出於自己的選擇，還是因為健康狀況，你最終會需要尋找其他收入來源。

因此，儲蓄和投資是不可或缺的理財策略。即使在未來失去工作收入，客戶仍能依賴資產的增值來維持生活品質。

4. 制定投資策略：讓財富增值

要累積財富，不光是節省開銷，還需要明智進行投資：

●選擇適合的投資工具

●根據目標和時間來分配資產

●了解投資成本對回報的影響

●透過多元化組合分散風險

●考慮賦稅的影響

●避免投機和市場時機判斷等錯誤

艾瑞克認為，投資是實現長期財務目標的核心，而關鍵在於，「一個穩定的投資策略，往往比頻繁更換策略來得有效。」在創造財富的道路上，大家常常忽略「持續投資」的重要。

年輕的投資人可以承擔更多的風險，選擇較具波動性的投資工具，例如股票；而年長的客戶，則應涵蓋更多穩健的投資標的，如固定收益的債券，或投資於穩定的房地產。

無論是投資理財，或是規劃職涯、創業或發展副業，選擇並堅持一個適合自己的策略，才能真正為財富增長奠定基礎。

資料來源：Bussiness Insider、Beyond Your Hammock

《原文讓錢夠用一輩子！一位理財顧問，給客戶的4個祕訣》

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。