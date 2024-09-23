想轉換人生或職涯跑道嗎？商學院長教你用「文氏圖方法」評估重大改變

盡可能接近圓圈中心

你也可以隨時採用文氏圖方法，設想重大的改變。舉例來說，如果你很想轉換跑道，可以看看各種情況是否支持你的新路徑。仔細審視有哪些不利的情形，看看自己是否處於灰色地帶，並盡可能接近中心。

當然，也要視情況稍微修改這張圖表。除非要規劃的是創業，否則就要把「市場」改成更相關的事，像是你追求機會的規模和價值。這項改變是否讓你興致高昂？能否帶來成長？是否有利可圖？

其他要詢問自己的問題，包括：三項因素中的哪一項最重要，因此要在圖表中占據的面積較大？你對理想條件的門檻是什麼，或是要有幾項因素滿足理想條件才願意改變？是否三項因素都要符合理想，才能取得中心位置，還是如果處在灰色地帶就願意這麼做？最重要的是，如果你要積極進行，如何使用這項分析提升表現不足的因素，以求更趨近理想？

我有兩位身為高階主管的企管碩士學生，使用文氏圖方法評估希望能執行的決策，例如，和配偶是否要再生一個小孩，這對其中一位學生來說是第二胎，對另一位學生則是第三胎。我從一開始就注意到兩位學生對家庭要素的關注，他們非常清楚地表示喜歡和小孩共處的優質時光。

在兩位學生的分析中，三個圓圈代表的是配偶的事業狀況、能否在經濟來源上支持家庭，以及自己的事業狀況。這三項因素的重要性不一，因此在圖表上所占的大小也不同。

特別的是兩人都優先重視配偶的事業狀況，所以畫成三個圓圈中最大的，但他們在另外兩個圓圈的大小設計不同，並且對各因素當下的理想狀況評估成果也相異。

討論中最有趣的事，在於兩人對理想門檻的界定：是否要取得正中心、達成各因素的理想條件，或是如果只缺少一項因素還是願意執行？他們決定配偶因素與至少另外一．五項其他因素要達成理想，自己也對這項決定感到驚訝，結果發現這是相當高的標準，無法達成他們對理想的要求。妻子的事業狀況還不夠穩定，而且自己的事業發展方向也正在改變，因此必須多儲蓄。

（本文出自《十年後，你想成為怎樣的自己？》) 其中一位學生想出具體的計劃，認為能在大約兩年後，讓自己的家庭達成二．五項理想條件，儘管「現在小孩在自費的日間托兒中心，但是當他就讀公立學校後，就能稍微減輕經濟負擔，於是可以重新評估狀況，還有現在我雖然想要多陪孩子，但是必須經常出差，或許等團隊進一步發展後，能自行負責更多的工作，也能代替我出差，到時候就可以不用親自前往了。」這些行動如圖二所示，能讓他更接近正中心，達成二．五項因素的門檻。

理性評估機會，平衡工作與生活

理智評估事業機會，也可以用來創造正向對話。安德魯和黛安是一對三十出頭的夫婦，在俄亥俄州的家族企業裡擔任高階經理。他們很享受自己在事業上的自主性、在公司內的影響力、穩定的收入，還有工作與生活的平衡，也正打算生第一胎，並且迫切期待附近的親戚幫忙照顧小孩。

然而，安德魯一直懷抱著能在高度壓力下的矽谷科技公司工作的夢想，他和矽谷知名新創公司的人談過，因此獲得極具吸引力的工作邀約。

從許多方面來看，這份工作就是安德魯夢寐以求的機會，首先這能讓他回歸科技領域，這是他從大學畢業後，多年來很享受的工作環境，但是他後來離職，接管家族企業。安德魯接管家族企業的實務經驗，在實際經營上建立信譽，也表示未來會有更多有趣、精選的工作機會在前方等待。

如同文氏圖中看到的，安德魯的前兩個圓圈是科技業和新創機會，這兩點都達到標準！安德魯和黛安知道，條件這麼好的工作機會很難得，但是因為小孩要出生了，這份工作可能會破壞現有工作與生活的平衡。更糟的是，如果搬到舊金山，他們就會遠離家族力量的支持，還有免費的小孩照護。

安德魯告訴我的研究助理：「家族裡的每個人都會運用人情網絡，包含姑姑、叔叔、堂兄弟姊妹和祖父母。因為家族很龐大，請親戚幫忙照顧會容易許多，所以沒有人會把孩子送到日間托兒機構。如果搬到舊金山，因為我每週都必須工作八十個小時以上，照顧小孩的職責就會全部落在黛安身上。雖然也可以請保母，卻不太喜歡這麼做，也還沒準備好把小孩送到日間托兒中心。」安德魯的父母也堅決反對。

安德魯說：「在他們的第一個孫子出生前，我們就搬到舊金山，對我的父母而言是很大的打擊。他們說我們根本不曉得小孩需要多大的支持，而且在小孩出生前，我轉職從事高度壓力的工作，簡直就是瘋狂的想法。」

這些考量讓安德魯和黛安有了第三個圓圈─家族支持。在公開討論後，夫妻面對的情況都不盡理想，因此最終決定放棄舊金山的工作。安德魯表示：「現在的時機不太對，我希望在有另一個孩子，以及兩個小孩更年長後，能再來接任這個職位或是類似的工作。」

按照先前學到的經驗，加上計劃的時間，他們能積極找出許多挑戰的解決方式，並且面對讓安德魯無法追求這份工作的經濟和心理束縛，但是同樣的問題在未來不見得會讓他無法行動。

（本文出自《十年後，你想成為怎樣的自己？》作者：作者：諾姆．華瑟曼 譯者：陳依萍)