《首爾單身日記》一個人很好、談戀愛更美好…最舒服的關係是自由而獨立的！

英浩（李棟旭 飾）職業是名論述講師，私下生活獨來獨往、個性我行我素，他堅信人類是獨立的個體，人與人之間的關係最好保持一定的距離；但他對於寫作卻有濃烈的興趣，但文筆卻不被欣賞。

出版社總邊編賢貞（林秀晶 飾），最擅長的事情就是出版社的編輯工作，除此之外算是個生活白痴，想談戀愛卻總是會錯意，愛自己腦補，搬家找房子也無法拿準主義。

圖／車庫娛樂提供

居多因素，兩位看似不相關的人卻搭在了一起。

剛好雙方互補了各自的不足，英浩無法靠自己獨自完成書籍，需要賢貞協助出版；而賢貞也需要英浩協助她給予生活上的建議。

保持單身 是因為心受了傷害

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「適合我的人只有我自己」英浩信奉這句單身宣言...

其實是曾經在感情受過了傷，在愛情裡面其實不論誰是「比較過分、不懂事」的那一位，一旦關係結束時候，雙方其實都是會受傷的。

因為愛賦予了關係，但人們卻又常常因為關係去羈絆彼此。

最舒服的關係 是自由而獨立的

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電影裡的一句台詞「不想自己成為誰的責任」。

值得令人深思。

因為有愛，而有關係。

但沒有了關係，愛也不一定消失。

那既然都能有愛，為何要有關係？

英浩跟現代許多人一樣不是不愛，只是害怕進入關係。

每個人都是獨立且自由的 即便有了愛產生了情感關係也一樣

電影輕鬆好笑，生活與職場交織的背景設定，現實的場景卻能拍出浪漫到不行的氛圍。

電影著重在愛的「開始和過程」，關係結束時反而太多的刻畫；應該是想說明「愛不會消失」。（超主觀腦補）

劇情讓心裡甜甜的，電影對於「愛」表達給觀眾的方式，不是講大道理、也非如同在學校老師給學生講課那樣「不用硬生生的台詞餵食」；是使用畫面、劇情、日常、對話一點一滴的呈現。

放鬆的看完一場電影，同時也對愛有了更深一層的「認識」。