打造創新生態系統 聚焦美國大選

美國創新生態特別是科技領域一向蓬勃，富蘭克林坦伯頓股票團隊投資長暨科技基金經理人強納森．柯堤斯（Jonathan Curtis）分析，針對未上市公司提供有利的經濟激勵措施和穩定、具預期性的政策，以及明確的AI等新興科技指導方針、強而有力的智慧財產權保護、優惠的稅收政策等面向，是支撐和促進創新生態系統繁榮的關鍵因素，即將登場的美國總統大選可能對創新蓬勃發展的方式、地點，與美國在新興科技方面的持續領導地位，形成廣泛而持久的影響。

針對現階段共和黨與民主黨兩大陣營所釋出的相關政策牛肉，富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊認為，有關AI指導方針，應是選舉中最大的科技問題，雙方在「大型科技公司」的反壟斷執法理念上，都表現出監管傾向，但預期賀錦麗有機會延續拜登政府較激進的立場，例如目前美國聯邦貿易委員會(FTC)與美國司法部(DOJ)以保護消費和公平競爭為名，各自對科技巨頭提起幾起訴訟，此狀況將在賀錦麗的領導下延續。

至於川普曾批評科技巨頭在言論自由上的複雜歷史，但基於美國科技業是經濟增長的重大貢獻者，預期將優先考量經濟和美國作為全球創新領導者的角色，從而減輕反壟斷的打擊力道，惟其副手候選人范斯表態支持FTC作為，因此未來政策動向還待觀察。

此外鑒於AI是下一個主要運算平台，並從中衍生數兆美元的增長和生產力，富蘭克林股票團隊(Franklin Equity Group)預期，在保護美國智慧財產權和國家利益間，賀錦麗會採取更謹慎的方法，並可能創造一個更穩定的環境以保護國家利益和公眾信任，只有時間能證明此舉是否會阻礙AI技術的持續發展和部署。反觀川普，計劃廢除拜登的行政命令，並與他從2019年2月開始的美國AI計劃行政命令保持一致，這項行政命令更側重於透過各種資助計劃來支持美國在AI技術的領導地位，可能會在短期內推動創新，但可能在數據隱私等領域缺乏監管。

富蘭克林股票團隊(Franklin Equity Group)身為處位矽谷核心的投資者，專注於辨識出新興科技和成長趨勢，團隊分析，小型新創公司、未上市公司的需求可能與大型成熟市場領導者不同，新創公司通常需要更容易獲得資金、監管靈活性、孵化器(incubators)和加速器(accelerators)等支援網絡以應對早期挑戰，相較之下，大型公司受益於穩定的法規、有利的全球貿易政策以及在應對反壟斷考量的同時透過併購實現成長的能力，但兩者皆需政策來解決箇中差異，方能打造培育一個強大而充滿活力的創新生態系統。