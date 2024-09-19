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賈永婕上任101董座！ 引她反思：有人入豪門成就更好的自己反觀也有下場悲劇
賈永婕入主101大樓，成為最美麗的董座，這件事引起了菲的一些反思。
為何同樣是嫁入豪門，有些人能夠借勢成就更好的自己，而有些人卻下場悲慘，到頭來孓然一身？
菲認為，除了難以言喻的個人境遇之外，還有一個因素在於如何「看待自己」。
有人即使嫁入豪門，依然把自己視為獨立的個體，並且持續精進自我，發展屬於自己的事業或目標。
有些人則迷失在豪門的光環中，自願成為附屬品，安於現狀、放棄了自我提升。
女性，年輕時美貌的確是一種價值，可以在不必付出太多努力的情況下，輕易獲得外界的關注和資源，
然而，隨著年紀漸長，美貌不再是唯一的優勢，這時就必須拿出其他實力展現自我價值，才能夠確保有一席安身立命之處。
無論是處於何種環境，保持自我的成長與實現，才是長久之計。
當然，也有少數人前世燒了好香，這輩子自帶好運，不用付出多大努力一輩子好運亨通，這就不在本文討論範圍了...
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