工作能力超強…卻只願當「萬年工讀生」！新、中生代為何躺平不再相信老闆畫的大餅？

「我拒絕過度勞動，拒絕被你畫的大餅凹額外付出。你給芝麻、我投入賺芝麻的心力；銀貨兩訖，互不相欠。」

這是目前職場上很常見的價值態度，跟古代長輩勸誡我們「眼光要放長遠」、「不要計較眼前的得失」這些論點完全相反。

眼光放長遠？好啊。我是這樣想的，我也想為未來的好日子打拚。

結果老闆叫我接受現在的低薪，跟我說未來會更好，要我共體時艱。

我可以不計較眼前的得失。但我的不計較，就能換來未來的保障嗎？ 結果往往是被理直氣壯地剝削ㄟ怎麼辦。

萬年工讀生 非能力不夠升不了正職 而是不想被剝削

脆上面有篇140萬次瀏覽的文引起熱議。

樓主提問，她最近徵求工讀生跟行政助理，結果來的都是大神級應聘者；從情緒智商到工作能力，都不是職場小白，而是根本可以去當主管的強人。

為什麼這些人不選擇在職場上力爭上游，卻選擇應徵非正職的低階職缺？

讓我說個職場鬼故事，與你分享。

砸百萬根二代一起開公司 燃燒自己為公司拚命10年 卻只領42K從沒分紅過

示意圖／Ingimage。

我有個台南同鄉A君，是老實淳樸的傻孩子。

比起各種作亂的我，他一直是努力讀書的乖寶寶；後來考上政大商學院，中規中矩畢業後，在科技大廠當基層業務。

這個在台北打拚的鄉下孩子，因為認真付出、肯做不計較，很受客戶歡迎；只要他打個電話跟客戶央求，即使是超量的庫存，客戶也願意看在他面子上，整批吃下來。

他的超強客情廣為人知後，某日，有個二代盛情邀請他一起創業。

二代說，他家是傳產背景，生意量大，他想幫家族事業轉型，所以邀請有能力的A，作為專業經理人，一起打拚。

A那年30歲，也渴望有自己的事業，於是向爸爸借了一百萬、二代則拿出五百萬，共同成立一家新的股份有限公司。

二代將家族既有的生意量導進來，營業額立刻膨脹。公司風風火火地營運起來。

A君的父母在將軍鄉種田，一分耕耘、一分收穫將一雙兒女養大。他們不曾教育兒子資本操作的智慧——殷實農戶如何能懂資產階級的金錢遊戲？

於是A君傳承父母的老實個性，即使成了公司的共同創辦人，也不曾過問股權、損益或分紅，只想著：我拚命拓展公司的業務、照顧好下屬跟客戶，公司有賺錢，我也能過上好生活吧？

二代給他公司開股東會的會議記錄，叫他簽名，A總是看也不看就簽。

薪水領的是四萬兩千元月薪。沒有業務獎金。

「我是股東，等公司分紅就可以了吧？」A想。

結果一直到A離開自己共同創辦的公司，他都沒領過一塊錢分紅。

因為A從不知道，這個公司的帳，被會計巧妙地每個月做平，沒有盈餘分給股東；A也不知道，二代把自己吃喝跟養小老婆的各種費用，通通報公帳。 十年過去，A仍舊與妻小窩在租來的40年老公寓裡，等待他用性命投入的公司賺錢、分紅。

直到某天，業界的八卦輾轉傳回A耳中。A才發現這十年來，他等待的未來，永遠不會到來...二代甚至未告知他的情況下增資，稀釋A的持股到剩3%不到。

「你有簽名啊，股東會議紀錄上面。」二代理直氣壯地回應A的質疑：「而且這個公司，本來就是我家族企業的營業額占大宗，你才出一百萬，我們營業額十幾億了耶。」

在資本市場上空走一遭的A，受到巨大的打擊；把他的持股廉價賣回給二代後，在業界消失一整年。

工作能力依舊卻不再相信人性

再見到他時，是小農市集的攤位上。

我才知道，後來他回家鄉、繼承父母的田地，用社群行銷讓客人預購農作物，過著與原本業界徹底隔絕的生活。

他受傷太重了。依恃理想撐過的艱苦十年，結果只是一場被利徹底用的騙局。

我問他，這樣不是很浪費嗎？他過去在業界積累那麼多的人脈好評。一定還有很多人想邀請他、加入其他的項目吧？

A對我苦笑。

「我是沒見過世面的笨蛋，有錢人玩的遊戲我真的看不懂。認真為自己的公司打拚，然後每個月領不到五萬塊？算了，不要跟我談以後，我不會再相信那些。」

離開小農市集，我手上提著沈甸甸的瓜果。

心情，也跟手提袋一樣，沈重到谷底。

不再相信老闆畫的大餅 別扯以後...給錢辦事！

示意圖／Ingimage。

為什麼年輕一代、乃至於中生代，都再也不願意相信老闆畫的大餅？

因為我們傻，我們不懂事。我們出身勞動階級，沒人教我們做帳或購併。看不懂富人圈層的金錢遊戲。​

我們最珍貴的，是青春、是專業知識。也曾夢想用這份能力，換未來的好日子；但最後卻發現，自己總是被資本方當工具耍，那塊畫的大餅，即使真烤出來，也舔不到邊邊。​

別跟我扯什麼以後，現在就給真金白銀吧。給錢辦事，兩不相欠；合作愉快，再見不難。​

這是不為未來著想的短視心態嗎？​

套句A告訴我的，聽來令人心痛的話語：​「現在都過不好了，一直講以後又有什麼意義？」

不管你是勞方或資方，都該靜下心來，深深思考這個議題。

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