《「我是有錢人」迷思752》高資產財富傳承…保單「預留稅源」如何買？避開地雷免被追補稅金

許多保險業務員，在推薦高資產（有可能繳交遺產稅）民眾，透過購買保單以進行財富傳承（或移轉）時，總是不忘再三強調「保險」，具有「預留稅源」的極大優勢。

然而，儘管保單確實具有「預留稅源」的效果，假使民眾用錯或買錯保單，不但「預留稅源」的效益降低或喪失，還有可能被國稅局追補稅金及罰款。

關於這個問題，筆者實際採訪了熟悉稅法，以及保險規劃的國際認證高級理財規劃顧問（CFP）—駱潤生，整理出一般民眾在透過保單，進行「預留稅源」規劃時，應該注意的投保重點如下：

首先，在保單關係人的設定，一定要正確。其理由是：保單價值準備金，是要保人的資產。所以，一旦有關係人轉換或是保險給付等，就有可能（並非一定）產生課稅的問題。他提醒保戶可能會被課稅的種類，包括了遺產稅、贈與稅或個人的最低稅負制（請見下表）。

駱潤生解釋，保單的關係人共有三種：要保人、被保險人及受益人。關係人的安排將牽動可能的稅務問題。所以，如果民眾想透過購買保單，以便「預留稅源」時，一定要記得將「被保險人」，設定為「被繼承人」，而將有繳納遺產稅義務的「繼承人」，與保單「受益人」為同一人。也就是安排如上表中的「父親為要保人及被保險人、子為保單受益人」的組合。

不過，他特別提醒保戶，雖然依照《遺產及贈與稅法》第16條第9款的規定，「以被繼承人為被保險人，給付其所指定受益人之人壽保險死亡給付，不列入遺產總額課稅」；但是，如果有納稅義務人利用保險規避遺產稅，稅務稽徵機關仍得依據有關稅法規定，或是《納稅者權利保護法》第七條所定「實質課稅原則」辦理。在此同時，根據財政部曾在109年7月1日，所發佈的「保險實質課稅八大態樣」，如果保戶有涉及相關態樣的保險給付，也非常有可能會納入遺產中課稅。

另外，如果保戶的保單關係人設定組合是「要保人及受益人是兒子」，父親則為「被保險人」的情祥，由於要保人與受益人為同一人，一旦每年保險費是由父母代為繳納，將會被國稅局「視同贈與」（繳費當年為贈與年度）。

且駱潤生特別提醒：民眾早期購買的保單，如果沒有指定受益人的話，一旦被保險人（父親）身故，就有可能會變成被保險人的遺產（《保險法》第113條：死亡保險契約未指定受益人者，其保險金額作為被保險人之遺產）。

其次在險種的選擇上，一定要選擇「保障倍數高（也就是「身故理賠金」除以「總繳保費」倍數最高）」的終身壽險（例如「利變增額終身壽險」）。駱潤生認為這樣做的好處有三：

一、用現金去購買一張保單，就可以降低「計入遺產總額」中的金額，有可能降低課稅稅率。

二、用快速可以領到的身故理賠金，用來繳交遺產稅。

三、剩餘的身故理賠金，還能放大「移轉或傳承的實際金額」。他進一步解釋，如果被繼承人名下有正在進行貸款的不動產，除了可以「預留稅源」外，在被保險人（被繼承人）身故之後，身故理賠金扣掉繳遺產稅的餘額，還能拿來償還銀行房貸。

除了以上三點之外，由於民眾的資產，通常會隨著逐漸增加的本金，以及優異的投資績效而長大。所以駱潤生認為，購買「增額」型的保單，也具有「可以讓預留的稅源自動增加」的優勢。