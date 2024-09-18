普女同事相貌一般、身材微胖…竟「高嫁」高富帥！ 她側面觀察：擁特殊氣場

普女怎麼找到優質男

前幾天朋友聚會，聊起以前的一個同事美雅，相貌平平、身材微胖的她，個性也稱不上溫婉賢淑、賢妻良母形象，居然嫁給一個身材高大、事業有成的國際企業高管。

「到底怎麼辦到的？」眾人七嘴八舌的討論起美雅怎麼做到世俗眼光的「高嫁」的？

由於美雅不在現場，當然沒有本人現身說法這個部分。

再加上感情婚姻，本來就很錯綜複雜，很難一言以蔽之。

不過就菲的側面觀察，美雅有一個非常強大的特質，那就是「看重自己」。 儘管不是世俗眼光中的美女，或是個性有多好，但是從美雅身上，你可以感覺得到，她非常看重自己，而且自帶一種「我很好」的氣場。 因為很看重自己，自然也不是所有男人都入得了他的法眼。 因為自帶這種「我很好」的自我認同與氣場，也會讓身邊的人用同樣的態度看待她。

以為東挑西撿，美雅在兩性市場就會沒有行情？結果恰恰相反。

當然也可以說美雅的故事是少數案例，不過菲覺得美雅的這種自我認同，某種程度是種優良的品德。

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