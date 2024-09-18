不寫遺囑…遺產恐進詐騙集團口袋！ 律師：被害者許多單身獨居老人

你不寫遺囑，過世後竟然有人幫你寫？遺產全進詐騙集團口袋！

近來有不肖里長得知獨居老人過世，勾結警察、書記官查得老人個資，潛入家中翻查文件得知其簽名筆跡後，偽造其簽名的遺囑，將財產遺贈給詐騙集團的人員，得手超過1.4億元...（新聞連結）

其中被害者有單身獨居老人，並沒有「法定繼承人」，也有被害的獨居老人，家人在國外不願回國處理遺產的狀況，遺產不會有其他人管理或在乎。

詐騙集團看到了現在獨居的普遍現象，也發現大部分人不寫遺囑的現象，而且法律上，遺產可以遺贈給沒有血緣的任何人，就動腦筋偽造「假遺囑」將老人的遺產過戶。

因為沒有「真遺囑」，所以就讓詐騙集團得逞。

雖然，單身獨居老人過世，由國家收走無人繼承的遺產，沒能分配給所愛的家人，是一種合法的程序與現象。家人不願處理繼承的財產，也是繼承人的自由，我們無法干涉。

但是遺產被詐騙集團用偽造的遺囑拿走，是讓人覺得應該要避免或杜絕的現象才是。

如果每個獨居的人都有寫遺囑的習慣，並且將遺囑妥善保管，未來包括身後事都由遺囑執行人來辦理遺產過戶給所愛的人，讓「真遺囑」來保護你一生奮鬥的成果，溫暖你的家人。

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