大型電信公司高層主管創業失敗又回鍋... 十年後再度離職終於成功 有3大關鍵

有個常聽見的說法是，創業者先跳下飛機，才一邊開始製作降落傘。

其實最佳創辦人的做法恰恰相反，他們會制止自己一頭栽進未知領域的衝動。

世界上有許多如同阿吉爾的人，要他們慢下來，並多用理智評估改變並不容易，不過最有成效的創業者就是這麼做的。

同樣地，如果你在生活中的某個領域懷有熱忱，希望能把最喜愛的嗜好轉換成全職事業，也應該這麼規劃。

當狀況正在快馬加鞭前進時，我們該做的不是拋開一切跟著跑，而是應該採用其他一連串的做法。

全盤考量，關注灰色地帶最佳創辦人要確認自己渴望的行動時，會創造類似文氏圖(Venn diagram)的圖形衡量局勢，評估預備情況會落在三個區域中的哪一個(參見圖一)，如果沒有落在正中央，就會停下腳步，並努力讓自己脫離白色或灰色區域，進入黑色的中心。

首先，這些創業者會詢問：市場是否願意為他們的構想買單，而不是一廂情願地認為自己的想法一定會引起許多人共鳴。

德州高階主管貝瑞．諾爾斯(Barry Nalls)在大型電信公司GTE任職十年，接著決定創業，他說：「我希望能運用自己在GTE職位上學到的一切知識，創辦一家新公司，我想擁有屬於自己的公司。」

然而，諾爾斯一開始的嘗試失敗了，因為他想提供的服務在市場上需求不高。

（本文出自《十年後，你想成為怎樣的自己？》) 他說：「有兩方面讓人感到極為痛苦：我沒放一天假，還把所有錢都投入其中。不僅沒有應急的存款，又沒有收入，簡直是一貧如洗，所以在金錢和精神方面都非常棘手。」

於是，諾爾斯又回到GTE，學習如何測試市場，以判斷是否有足夠需求來建立可長久經營的事業，以及有了市場需求後又要怎麼推行產品。他在GTE待了十年後再度離職，這一次他創立非常成功的電信公司Masergy。

此時他的計劃「非常類似在GTE為產品上市所建立的商業計劃」。他詢問自己一連串問題：「我懂什麼？我懂電信，所以事業要朝著這個方向發展。我認識誰？我認識企業客戶。這些客戶在意電信哪些方面的事？他們願意在哪些事項花錢？」

第二，創業者會詢問自己：是否發展出事業方面的技巧和人脈等資源來推行計劃。諾爾斯首次創業失敗後，知道自己欠缺如何發展與部署新產品的知識，以及缺少小型公司的合作對象。

他藉由在GTE的職涯，積極彌補這些缺失。舉例來說，他每隔十八到二十四個月就會轉換職位，好增加對產品的經驗，並讓自己的人脈變得更健全。

第三，這些創業者會詢問自己：私人情況是否已準備好提供支持。

家人能夠接受這項改變嗎？諾爾斯大半輩子都住在德州，開始創立新公司Masergy時，舉家遷居到洛杉磯，但是他很快就注意到，洛杉磯的學校無法滿足自閉症兒子的需求，於是立刻反應過來，又搬回德州，改成隔週通勤來回。

他設法採取這個顧及雙邊的方式，不過也因此讓他的創投事業發展緩慢。他向我解釋，如果先仔細評估這樣在家人方面可能會產生哪些問題，就能讓妻兒(和自己)過得更順利，像是：「如果指派給兒子的語言治療師對自閉症沒有經驗怎麼辦？洛杉磯的生活成本高，會不會讓我們無法自費另聘治療師？」

（本文出自《十年後，你想成為怎樣的自己？》作者：作者：諾姆．華瑟曼 譯者：陳依萍)