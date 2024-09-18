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助理教授快樂嗎？ 研究：通過終身職考核與否 影響心理層面大

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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在盡可能形塑自己未來的同時，也別忘了注意可能帶來阻礙的偏見。

根據心理學家堤姆．威爾遜(Tim Wilson)、丹．吉伯特(Dan Gilbert)所說的，我們在設立目標時，會因為「誤持願望」(mis-want)而產生問題。

我們常誤算自己得到想要的東西後會有多大的滿足感，以及這種滿足感能持續多久。譬如，一份研究報告顯示，助理教授認為是否通過終身職考核，會明顯影響他們的長期快樂。

（本文出自《十年後，你想成為怎樣的自己？》)
（本文出自《十年後，你想成為怎樣的自己？》)
於是，威爾遜和吉伯特找來職涯發展迅速的教授，並把他們分為兩組進行評估：一組是取得終身職的人，另一組則是沒有取得終身職的人。

結果發現，沒有取得終身職的教授，快樂程度並不亞於取得終身職的教授(「焉知非福」也適用於學術界！)。

看來我們對負面發展所帶來的不良影響往往預期錯誤。

威爾遜和吉伯特告誡大家，不要太過高估正、負兩極的強烈感受，以及這些感受的持久程度，他們建議避免「焦點效應」(focalism)：「在處理當前聚焦事物」的同時，也別忘了考量其他勢必會發生的事件，並細想這些同時發生的事件會對焦點事件強烈度帶來的減弱效果。

令人嚴重困擾的事，能因為其他小確幸而減輕；令人喜出望外的事，也會受到日常的顛簸事件影響。

務必準確衡量自己的渴望，才能做好準備以設立目標。

雖說如此，但是不見得要完全掌握未來全貌才能開始行動，就算不能預先籌劃，也要準備好有效應對事態的新發展。

不過，即使我們無法為每件事做好萬全準備，還是能先預想一些可能性，而不至於遭到突襲。

為求新發展而行動時，要先從全觀角度了解未來階段可能會面臨的各項挑戰。

接著，每走一步時都要更深入了解下一步的狀況，以及預想成功達到下一階段時，如何針對新階段獲得面對挑戰所需的資源。

（本文出自《十年後，你想成為怎樣的自己？》作者：作者：諾姆．華瑟曼 譯者：陳依萍)

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