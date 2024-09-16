許多創業者並沒有做好成功的準備 哈佛商學院教授曝「致命弱點」

假設你真的夢想成真，獲得成功，多年來住膩了原本的公寓，決定為擴大的家庭買屋，並且遇到完全符合需求、夢寐以求的房屋。

為了可以買到，你出價甚至比探聽的價格稍高(畢竟還在能申請的房貸範圍內)，很高興對方也接受了；或是你備取上理想的大學或研究所，能踏入學術的高級殿堂；又或是你被大公司錄取了，取得的職位比現在高出兩階(薪水也是)。「好耶！」你興奮不已，迫不及待要邁向新的人生階段了。畢竟，這就是你一心追求的結果，對吧？

先別急，這時候要暫緩一下。在行動前有幾步要先做，後續可能導致你必須回絕已經取得的機會。

大家都想要成功，但有時達成目標會為我們帶來負面後果，這是始料未及的。許多創業者並沒有為成功做好準備，這一點可能會令人驚訝，畢竟許多創業者對創業抱持很大的信心。如果你真的覺得自己能夠達成目標，事先想好達成後需要怎麼做，不是再自然不過嗎？

（本文出自《十年後，你想成為怎樣的自己？》) 理論上是這樣沒錯，但是要開闢新道路的負擔很大，可能會讓人沒有心力顧及其他的事。然而，成功理所當然和拚命求生存的狀況非常不同。最傑出的創業者了解要怎麼預想成功的挑戰，並且知道要如何反應，才不會被成功擊垮。

主動了解未來路途上的崎嶇

回想第三章，烏魯卡亞在喬巴尼早期取得成功後，隨之而來的挑戰：生產和品質發生問題、產品慘遭退貨、陷入眾多債務，並且蒙受損失。烏魯卡亞在遇到這些重大問題後便一改作風，他找來大型私募股權公司TPG入股，並透過對方深厚的財力與業界關係調整公司規模。

在產品退貨事件發生三週後，喬巴尼雇用三位資深人員。烏魯卡亞重新振作，但是如果他當初仔細觀察未來情勢，這條路就會更加順遂。

還記得諾爾斯嗎？他從最初的失敗中記取教訓，而後從副駕駛座的位置測試經營事業的想法。他在創辦Masergy的前二十年累積未來所需的經驗：在大公司中培養產品管理技巧、創辦顧問公司來獲得一手的體驗機會，以及在兩家新創公司工作後，才創立Masergy，親自見證成長和成功帶來的挑戰。

因此，諾爾斯的電信公司Masergy發展出積極方法，安排員工從兼顧眾多職務過渡到專業化。

他雇用一位直屬的高階人員後，對我說他很明白地預警：「未來某一天，我會聘雇別人擔任你的上級主管。你可以一起爭取職位，但是也可能被外部人士接下工作。」諾爾斯坦承：「這麼說也未必有用，不過我們想要積極進取的人，而這類人想相信自己能獲得更高的職位，但是通常難以晉升。」

然而，經由他主動而多次提醒，能為未來改變做出更好的準備。提出這類聲明，可能讓主管職較難聘請到人，但是諾爾斯很清楚，幾年後就要聘請資深人士管理原先的人員，他要Masergy避免受到彼得原理的牽絆。

同樣地，最厲害的創業者會預先擬定未來的企業需求，並在需求來臨前就先準備好填平缺口。在高成長或資本密集的公司裡，為了積極管理公司的未來需求，可能要尋求外部資金，多聘用人與支援擴張。畢竟，雖然事業成長讓人興奮，但是最後會發現同時消耗許多現金，或是超出原有的能力，就像烏魯卡亞遇到的狀況。

未能為成功做準備的教訓也適用其他情境，在你出高價買下夢想房屋前，先分析最糟的狀況，是否負擔得起房貸，檢視財務狀況是否允許。要聘雇團隊人員的經理人也可以用這些原則來為成功做準備，除了為隨著時間改變的情況設定預期狀況外，也能根據團隊當前和新階段需求擬定適當的人選。

針對現在需要的人才列出檢核要點：這名人員的評估結果如何？在接下來六個月或十二個月後，清單會有哪些改變？這名人員適任嗎？在考慮人選時，經理人可以同時設想好與壞的可能性，來評估聘雇新人的風險。

（本文出自《十年後，你想成為怎樣的自己？》作者：作者：諾姆．華瑟曼 譯者：陳依萍)