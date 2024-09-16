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職場上同事總是踩一捧一、見不得別人好...外商主管：提升自己永遠比拉下別人難

聯合新聞網／ 彼得的外商隨筆
職場上難免遇到喜歡靠貶低別人、彰顯自我價值的同事。職場示意圖／ingimage
職場上難免遇到喜歡靠貶低別人、彰顯自我價值的同事。職場示意圖／ingimage

有些人會透過貶低別人來讓自己顯得高尚

職場那麼多年了也看過不少怪事，當然有時候在職場上都會遇到一些看不順眼事情，我遇過最糟糕的習慣之一就是見不得別人好！

這些人當自己無法比別人更優秀時，就會選擇貶低他人，試圖用這種方法讓自己看起來更厲害，或是用拉別人下水的方式來消弭彼此的距離。

我都記得以前求學時就遇到過這種同學，因為知道自己考試考不贏別人，所以就會故意製造噪音或用其他手段分散別人的注意力，目的只是讓自己相對顯得更好，少掉一個競爭對手是一個。

這種行為就像《獵人》中的新人殺手東巴，專門針對新人下手，打壓潛在的競爭者。

這種心態並不僅限於求學時期，進入社會後，仍然有不少人延續這種思維。

他們見不得別人成功，於是會採取各種手段，無論是明的還是暗的，來阻礙別人的發展。

像是在職場上散播謠言、貶低別人的工作能力，或是用冷嘲熱諷貶低別人的方式來打擊別人的信心，以此來提升自己在他人眼中的地位。

事實是這種方式並不能真正讓自己變得高尚或更具競爭力

其實這些人不知道的是，貶低別人並不會為自己帶來長久的成功，反而可能會阻礙自己的成長。

當一個人總是以貶低他人為手段時，他的競爭方法就會執著於過去，試著防範所有追尋相同過往道路的人通過。

短期這樣可以減少後來居上的對手，但是長期反而失去了向前發展的動力與機會。

隨著時間的推移，採取這樣策略的人容易陷入了停滯不前的狀態，因為太害怕失去而放棄了向前看的機會。

真正厲害的人不會浪費時間去貶低別人

職場上有一些厲害的人，他們平常也不玩這些把戲，他們明白只有通過自己的努力和創新，才能不斷進步，領先於他人。

這些人會主動尋找市場中的機會和缺口，並勇敢地去開創新的需求。

他們也不吝於分享自己的經驗，因為他們知道，自己的進步速度比別人更快，並不害怕別人模仿或超越自己，而且這樣的教學相長，反而讓他們進步更快。

這樣的人不會去與他人進行無謂的比較，反而會專注於自己的目標和擅長的事情，並且在這個過程中，還會幫助和鼓勵身邊的人一起成長，創造雙贏。

避免比上不足比下有餘的情況

不要養成這種貶低別人或是阻礙別人發展的壞習慣，這樣的行為不僅損害了他人，也會最終限制自己的發展空間。

我們可以學會欣賞和鼓勵他人的成功，並努力在自己的領域中不斷提升，創造正循環可以走得更高更遠。

◎本文內容已獲彼得的外商隨筆授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

新人 競爭力 職場

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