38歲被Google裁員！他堅守4個金錢原則 意外發現早就財務自由

摘要 領薪族難致富嗎？前Google員工邵淳認為，因為自己堅守了4個財務原則，讓他在38歲被裁員時，身上已經累積足夠的資產，可以不用再當上班族。

現年38歲的邵淳（Shao Chun），在Google工作了8年，卻在今年2月遭到資遣。但直到此刻他才意識到，其實自己不需要靠薪水維持生計了。

因為在這8年，邵淳靠著儲蓄、定期投資的投資組合，成功累積出價值200萬美元（約合新台幣6千378萬元）的資產，實現了財富自由。

薪水存一半來投資

現代上班族薪水經常入不敷出，邵淳卻認為，就算從事朝九晚五的工作，也能實現財富自由。

他之所以能在這麼短時間內存到可觀的財富，是因為他努力控制消費，省吃儉用存下高達50%的薪水，並拿去進行投資。

邵淳認為：「當你實現了財務自由，你就有了更多的時間與彈性，能夠真正做自己想做的事情。」

「4% 法則」確保資產

更重要的是，他靈活運用 「4%法則」來管理退休後的資產。

所謂「4% 法則」，是指投資人將資產拿來投資，通常年報酬率長期平均可以達到7％左右；每年領出這筆資產的4%，當作生活費，剩餘還有3％能再投入、繼續投資。

如此一來，一開始的這筆資產，在至少未來30年內，都足以維持生活。他解釋，生活費只要夠用就好，不用領太多。

這個原則的核心在於，讓資產增值速度超過提取速度，確保資產不會過快消耗殆盡。而且他不光靠儲蓄和投資，自己還有接兼職賺取額外收入，像是在新加坡國立大學教書、經營自己的YouTube頻道9 to 5 Millionaire Mindset，還身兼職涯教練。

除了這些，邵淳說自己主要是照著以下這四個原則，才實現了財富自由：

1. 承認你的終極目標是自由

邵淳認為，財富自由的第一步是「有意識的追求」。

他說：「我們這一代人覺得自己被困住了，覺得一定要為工作犧牲奉獻，但實際上，你的目標應該是自由，而不是效忠於一家公司。」過去我們可能更看重穩定性，但隨著大環境的經濟變化，穩定已不再是公司能提供的保障。

「我們現在的生活很美好，因為網路提供了大量免費資源，從學習如何投資到開證券戶，你可以輕鬆找到一切你需要的資訊，」邵淳說，網路便能幫助人們獲得財務自由。

2. 主動增加收入來源

想要實現財務自由的關鍵，在於不斷增加收入。他建議大家要時刻注意，自己的工作是否能提供學習機會或增加收入，若沒有，就應該考慮跳槽。

另一種增加收入的方法是身兼多職。邵淳解釋：「有些人會選擇身兼數職，或開啟第二副業，這樣可以有效增加收入，但也要小心過勞。」

選擇副業時，應該挑選與自身技能相符的工作，最好是能產生被動收入的項目，就不必一直拿時間換取金錢。

3. 減少生活花費

開源還要懂得節流，除了增加收入，控制支出同樣重要。管控好「燒錢的速度」，對於實現財富自由非常重要。

「如果你渴望自由，那你必須非常自律，」邵淳引用美國海軍海豹突擊隊的名言「自律等於自由」，來強調自律在理財中的重要性。

4. 停止拿時間換金錢

最後的原則是，停止用時間換取金錢。隨著時間的推移，通膨會吞掉金錢現值，因此要學會投資，資產不只要確保不縮水，甚至還能增值。

他提到「金錢的時間價值」這一基本經濟學原則，強調今天的一美元，比未來的一美元更有價值。這要歸功於利息、通膨和貨幣增值潛力。

根據Investopedia的數據，自1957年以來，標普500指數的年平均回報率達到10.26%。假設你在2013年投入1000 美元，到2023年4月，這筆投資將增值至3217美元。

邵淳建議，投資應著眼於長期而非短期，避免被短期的市場波動迷惑，應該投資你真正了解的東西。他強調：「如果你無法向一個6歲小孩解釋這筆投資，那麼這筆投資可能不適合你。」

一個平凡人的成功故事說明了，只要你能認清目標、主動增加收入、控制開銷和明智進行投資，我們每個人都可以實現財富自由的目標。

資料來源：CNBC、9to5 Millionaire Mindset

《原文他是上班族，在38歲實現財務自由！他堅守了4個金錢原則》

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