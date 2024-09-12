《「我是有錢人」迷思751》高CP值住院醫療險紛紛停賣 民眾投保指南看這邊

最近，由於各保險公司虧損連連，再加上金管會的大力介入，副本實支實付型住院醫療險保單紛紛停賣，並且走入歷史。但根據一位專精健康險的保經公司業務員的說法，取而代之的，則是「對保戶更沒有利益」的保單。

根據這位業務員的說法，保險公司之後推出的健康險保單（主要是實支實付型住院醫療險）特色是：

一、費率大幅調升。這位業務員甚至形容，新保單費率應該是「把過去損失經驗，反應在下一張保單中」。

二、「年度理賠」有上限。國泰人壽是市場上，第一家推出「年度理賠限額」的保險公司。之後，其他保險公司也跟進。據這位業務員表示，目前大約只剩南山、新光、台新三家壽險公司的住院醫療險，沒有推出「年度理賠限額」。

三、門診手術理賠金額大幅限縮。過去，能輕鬆買到10萬元以上的限額。但是，現在要買到5萬元限額，卻是非常困難。

四、門診手術理賠範圍，就只限「手術227」。也就是必須是「全民健康保險醫療費用支付標準第二部（西醫）—第二章（特定診療）—第七節（手術）」中所列的手術才理賠。

五、門診手術同一保單年度最多理賠6次。

六、開始有「無保證續保」機制。其中，自台灣人壽開出「第一槍」，也就是實支住院醫療險不保證續保後，富邦人壽也在近期跟進，推出不保證續保的實 支型傷害醫療險。甚至聽說，還有不少壽險公司正在觀望，不排除未來推出的所有健康險，都將視情況調整為「不保證續保」。

據國泰人壽的說法，設計「非保證續保」的商品主要是基於風險控管考量，對於「逆選擇」風險較高的通路，如：網路投保通路，或商品保障槓桿較大且公司尚未累積足夠經驗，如長照類商品等情況，採「非保證續保」設計，作為風險控管措施之一。

事實上與舊保單相比，在以上各壽險公司的新策略影響之下，新的實支型住院醫療險所提供的保障，可以說是「天差地別」。例如筆者一位保經公司高層就表示，他過去開白內障手術，在選用自費人工水晶體（約十幾萬元）之下，所有保單加總起來的理賠金額，就高達40萬元。但如果換成新推出的實支型住院醫療險，門診手術的給付才不過區區一、兩萬元。

正因為副本理賠走入歷史，新版實支型住院醫療險的保障範圍及金額，也越來越限縮。所以，不但保險業務員大嘆（甚至哀嚎）：現階段，市場上幾乎已經沒有什麼住院醫療險，是值得推薦民眾「加買」的。就算是過去未買住院醫療險保單的保戶，也真的是「沒啥可選」。

但儘管如此，卻不表示民眾，完全沒有任何需要購買的保單。這是因為，有關一個人的健康風險範圍非常之廣，就算少了住院醫療險的保障，卻不見得其他健康險也「不用買了」。

例如前一陣子，筆者參加一場，由國泰人壽所舉辦的，針對全台 20 歲以上的民眾，以線上問卷形式進行抽樣調查的《2024人生風險趨勢調查報告》發佈會。在這場會中，筆者對於幾個有趣的數字，非常感興趣：

首先，儘管根據該份調查，超過8成的國人，已投保人身保險。但仍有近三成左右（31.2%）的保戶認為，因應疾病風險的保險充足度仍顯不夠（或非常不足夠）。甚至有未投保者（佔比為13.2%）表示，未投保人身保險的原因，是因為購買保險的財務負擔重（佔67.6%）。

其次，國泰人壽從自家公司保戶的資料分析結果顯示，保戶罹癌後5年的存活率，大幅高於全國（調查時間為2018至2022年，男性保戶存活率為68.98%，高於全國的48.00%；女性保戶為83.44%，高於全國的65.30%）。

也許從醫師的角度，提高罹癌者的存活率，並不等同於「治癒癌症」。只不過，假使民眾想要提高罹癌後的存活率。透過充分的保險準備，也就是用保險轉嫁昂貴醫療費用風險，讓被保險人獲得更好的醫療，自然也就能夠提升存活率。

再者，在該份報告中，受訪者萬一不幸罹癌，除了最怕「無法負擔醫療支出（65.9%）」之外，更有26.2%的人表示「害怕失去工作」。

由以上的調查數據報告內容，筆者會建議民眾以下的健康險投保（購買保單）方向：

首先，「一次給付型」保單更顯重要。在「沒有好實支型住院醫療險可買」，以及「不保證續保」將成市場主流商品之際，反而更突顯出「投保一次給付型健康險」的重要，特別是更容易花費大筆醫療費用的重大疾病及癌症險。

其次，應同時考慮「長照費用」風險。所謂的「預先需要準備的醫療相關費用」，不只是重大疾病的治療費用，其實也還應該包括「長期需要專人照顧的費用」。

再者，評估「工作損失」風險。民眾在將高額醫療費用風險，移轉給保險公司的同時，也必須考慮這段罹病與治病期間，可能會造成的工作收入損失風險。

最後在挑選保單時，建議保戶留意「高（以發生機率高的風險為優先）」、「大（先考慮較大，較難承受的風險」、「低（同樣的保額，但保費更低）」、「有（先求有基本保障，再求更好保障）」四字口訣，以避免讓購買保單的保費，成為以上調查中，造成自己或家庭沉重財務負擔的原因之一。