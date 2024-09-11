錢堆砌起成年人的體面！ 經濟無虞下才有…兄友弟恭、父慈子孝、閨蜜情深、朋友義氣

成年人的體面是靠金錢堆砌的

步入中年以後，朋友當中不乏有人因為年邁父母照護問題，造成兄弟姊妹反目的。

有人問菲：「菲家裡也有罹患阿茲海默症的菲媽，你們怎麼做到兄弟姊妹不吵架還同心協力的？」

菲思考了一下，吐出個跌破眾人眼鏡的答案：

「可能…是因為我父母存有一點點小積蓄，到目前為止都還花不到子女的錢。」 請外傭一天24小時的照顧，需要錢。 身體羼弱需要特定的營養補給品，需要錢。 因為不良於行的居家改裝、輔具購買，需要錢。 失能成人日常照顧所需消耗品，需要錢。

如果菲的父母沒有點積蓄，這些重擔都落到我們姊弟身上，而我們如果又各自有各自的家庭負擔，這將會形成不小的經濟壓力。

還有，外傭只能協助生活的照顧，無法替代子女家人，作為醫病溝通的橋樑。

經常性陪伴年長父母的就醫回診，也會對工作有一定程度的影響，甚至可能也會影響收入，那情況將會是雪上加霜。

所幸，菲父母的積蓄尚足以勉強支撐開銷，再加上兄弟姐妹對於職場的追求各有不同。

所以，喜歡上班的努力上班，不喜歡上班的在家裡協助照顧父母。

沉默寡言的就默默在旁邊陪伴，愛講話的就多跟父母聊天，訓練訓練他們的腦力。

你說我們各司其職也好，互相補位也好。到現在之所以能夠還算合作無間，除了感念養育之恩外，還有一個重要的原因就是，這份經濟重擔還沒有落到我們身上。

兄友弟恭、父慈子孝、閨蜜情深、朋友義氣，很多時候都是在經濟無虞下才成立，成年人的體面，多的的靠金錢堆砌起來的。

所以，有計劃的存款、適度的投資，按部就班的累積資產，真的是人生最重要的事情。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。