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政府漲最低工資引論戰…他坦言很開心 網揭實情嘆「大家都沒好處」

聯合新聞網／ 綜合報導
最低工資明年確定連續九年調漲，月薪為2萬8,590元，調升1,120元，調幅4.08%；時薪則調升7元，來到190元，調幅3.83%。記者林伯東／攝影
最低工資明年確定連續九年調漲，月薪為2萬8,590元，調升1,120元，調幅4.08%；時薪則調升7元，來到190元，調幅3.83%。記者林伯東／攝影

日前政府拍板明年（2025）最低工資為2萬8590元，調升1,120元，調幅4.08%；時薪調漲至190元，調幅3.83%。消息出爐後，引發網友討論。就有網友好奇「為什麼大家都在罵最低工資調漲？」指出，他跟父母都是領最低工資，調漲等於讓他們薪水也增多，因此「就算最低薪資不漲，物價也會漲，不是嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，最近最低工資調漲後，他看到大家都在批評「只會爽到外籍移工」，但他坦言「我其實滿開心的，因為我扣掉加班費跟全勤獎金後，也是領最低工資，我父母在工廠當作業員，也都領最低工資」，原PO指出「人力銀行大部分職缺薪水也落在2萬7千元至2萬9千元」，因此他拋問「其實領最低薪資的台灣人還是滿多的吧？就算最低薪資不漲，物價還是會漲，不是嗎？」

不過，多數網友反駁「底薪領最低工資跟全薪領最低工資是不一樣的，明明月領3萬元，生活困難的人多的是，為什麼他們沒調薪，錢還要被通膨吃掉？」、「如果物價房價都不漲，那漲最低薪資沒什麼問題，但如果漲最低薪資卻帶動物價上漲，那說實話大家都沒好處。像前幾次漲最低薪資，一堆商家就藉口人事成本上升所以要漲價。若漲最低薪資5%，結果物價也上漲5%，領高於最低薪資的沒漲，那就變成領最低薪資的實質薪資根本沒變，高於最低薪資的反而倒退」、「漲最低工資受傷最重的 是薪資略高於最低工資的人」。

房價 最低工資 物價 薪水 通膨

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