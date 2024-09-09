台灣人買房總愛算賣家的成本！ 專家：錢沒再嫌多所以無實質幫助

台灣人很喜歡去計算賣家的成本

例如：當便當漲價時，就會有人在那邊算，成本明明才增加一點點，訂價卻要拉到那麼高。原物料降價時，也沒看過便當價格往下修。

同樣地，當建商開出區域新高價的推案時，也會有人開始計算建商當年土地取得才買多少、現在建價一坪多少，房價訂那麼高合理嗎？

說白了，你在那邊成本拆來拆去算半天，賣家只差沒有跟你說：「漲價的名目百百種，但不會有人嫌錢多，我出來開店就是來賺錢的」。

故，在那邊算成本並沒有實質幫助。你不買，但有其他人買單，這就會成為行情。當沒人買單，賣家自然就會降價（降利潤）。行情就是照著供需走。 對了，在罵賣家貪婪的同時，要不要連同購買的人也一起罵一罵算了？畢竟他們若沒有消費，也不會助長賣家漲價的底氣。

若無法左右大環境賣家的訂價，就要想辦法提高自己的消費實力。不然我也很懷念60元的雞腿便當、珍奶25元的日子啊！

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