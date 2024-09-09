40k男抱怨「每月薪水都見底」 愣問：存不到錢很正常？

現在物價上漲，讓許多上班族縮衣節食，精打細算每一筆開銷。不過日前有網友抱怨，他月薪將近4萬元，扣掉日常生活所需，幾乎每個月存款都見底，讓他直呼「完全存不到錢，這樣是正常的嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他月薪3萬多元，四捨五入算4萬左右，每個月扣掉日常所需後，存款幾乎見底，讓他驚呼「完全存不到錢，這樣是正常的嗎？有掛？」

文章曝光後，許多網友安慰「現在物價4萬元是能存什麼錢？」、「沒見底才不正常」、「一個人用4萬元勉強，但一個家庭不夠」、「南部4萬還行，北部5萬都不夠」、「月薪4萬要存個屁」、「我沒小孩要養，一個月平均也花大概3萬元」、「我南部薪水7萬元，扣掉房租、吃飯、交通、保險、購物，平均3萬還算不太浪費」、「現代人的房貸就不止4萬了，貧窮線已經被拉到3萬了」。

還有網友分享經驗「我朋友月薪6萬，扣掉勞健保實領5萬多，房租1萬，吃飯1萬5千元，交通雜支1萬5千元，再花個1萬吃高級料理，年終用來繳稅剛好見底」。

主計處在9月5日公布今年8月消費者物價指數（CPI）年增2.36%，跟7月相比物價有下滑，但仍連續4個月突破2%的通膨警戒線，而今年根據人力銀行調查，平均月薪來到4萬7000元，較去年增加5.4%，像原PO薪水將近4萬元，要更精打細算。