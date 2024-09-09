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想換工作並非立刻辭職！ 過來人「風險極高」：像戀愛般一開始容易愛上幻想及假象

聯合新聞網／ 王木木
離職示意圖／Ingimage。
離職示意圖／Ingimage。

想換工作？不要一次把頭洗下去！

我常跟想轉職的人苦口婆心：不是你想轉職，就立刻辭職，去找一份新工作，風險太高了。

工作很像談戀愛，剛認識一個人，我們很容易愛上幻想與假象，交往久了，才發現他不是你要的那個人。

要在職涯中避免這個風險，我們可以借用軟體開發中「最小可行性產品」的概念。

以前我在軟體業工作時，想開發一個新功能，我們會先用最粗暴、最簡單、陽春的方法，做一個1.0版本出來，有時這個功能甚至只是一個Google表單，就直接丟到市場上測試、收集數據。

接著，我們再根據收集到的數據，調整功能和界面，更新到1.1版，再丟到市場收集數據，如此不斷重複，直到做出一個表現比較好的版本，才正式投資源，進到正式開發程序。

職涯的最小可行性產品，可以是：

找已經在產業內的人聊聊

從兼職做起

免費做志工、替人工作（別說是做白工，經驗就是你的薪水

利用最小可行性產品收集經驗，調整轉職計劃，然後發佈新版本、做新的嘗試、收集新經驗，小步小步跑向你的轉職目標。

千萬不要想一次轉職就上壘，只憑想像和網路上的資訊就想轉職，當心上壘不成，反成踩雷。

◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

戀愛 職涯 薪水 辭職 風險

王木木

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