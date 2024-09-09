財務自由免上班卻「常早上起來覺得人生沒方向」！ 啟示：羨慕別人徒生煩惱

嘉雯一直是我很羨慕的對象，早就財務自由的她，完全不用為五斗米折腰。

「我蠻常早上起來，覺得一整天無所事事，人生很沒有方向，整個很茫然。」

早就不用上班的她，每天早上不睡到滿、不睡到飽，反而是起來傷春悲秋，實在是令人詫異。

老實說，如果我再年輕個十歲，八成會以為嘉雯這純粹是無病呻吟，或是所謂的凡爾賽語言。

不過，現在的我大概知道她為何有如此感受。

看似擁有一切的嘉雯，仍把全部的注意力放在別人有、她沒有的部分，即使這個她現在沒有的部分，是她過去不想要的。

無論貧窮或富足，財富自由或仍為五斗米折腰，淡泊名利或者汲汲營營，人生各自有各自的美好。各自有各自的煩惱。

我們羨慕他人的同時，常常忘了關注自己擁有的，因而徒生煩惱。

每天早上起來，面對鏡子，別忘了對自己說：「我很好。」是一種提醒，也是精神喊話。

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