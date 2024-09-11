連嚴凱泰都不敢跟吳舜文講日產的事 裕隆一砲而紅關鍵是他大膽直諫

鐵娘子的魄力與修養

早年裕隆與日產關係緊張，這是因為裕隆一直要做自己的車，不願意同等對待日產，所以早年其他地方的日產車Logo裡面寫的都是Nissan Sentra或是Nissan Bluebird，只有台灣裕隆生產的日產車沒有Nissan這六個英文字母，只有車種名稱，例如Bluebird，而Logo放的是裕隆原來的自有品牌標誌Yue Loong。

日產當然非常不高興，但是吳舜文堅持不改，因為裕隆一開始與日產的合作，就是只放裕隆的自有品牌標誌，日產一開始也沒有抗議，更何況，裕隆一直希望發展自己的品牌，就更不考慮將日產的Logo放上去，而整個裕隆集團的人也不敢跟鐵娘子建議。

黃日燦了解這個情形後，跟大家開會時也認為，這樣的合作無法水乳交融，因為日產不高興，當然不會把最好的車子給裕隆。

（本文出自《黃日燦傳》) 當時黃日燦就對嚴凱泰說：「凱泰，你等一下跟你媽媽講，這樣子是不通的啦。」結果嚴凱泰說：「我才不敢去。」大家又請裕隆總經理去，他也不敢；黃日燦又對徐善可說：「Allen，你去跟董事長說。」

徐善可回答黃日燦：「你最會講話，董事長最聽你的，你去。」到最後每個人都點頭，強推黃日燦去講，認為只有他去才可能成功，其他人去是不會成功的。

當時黃日燦經常有義不容辭或當仁不讓的心態，但一馬當先衝去之後想想，自己有點傻，當箭靶子都不知道。不過，那天黃日燦還是走進吳舜文辦公室，先坐下來跟她聊聊裕隆與日產，然後才說：「董事長，你以前曾經跟我說，要我知無不言，言無不盡，有件事我想你聽了可能會生氣，不過，我覺得這件事很重要。」

他斗膽提改用Nissan商標

他盡量講得委婉，表示裕隆應該要尊重日產的Logo，改用他們的Nissan商標。吳舜文聽了果然很生氣，說：「這沒道理！連你都這樣想，我們今天不談了。」隨後她就站起身去洗手間。

這是她第一次對黃日燦發脾氣，黃日燦坐在位置上心想，果然其他人都聰明，就是他這個大笨蛋。但他也不敢走，一直坐到吳舜文回來問他：「你還在啊？」黃日燦趕緊站起身說：「董事長，那我就先下去了。」

當時他想，這件事果然還是搞砸了，一方面心裡也不太痛快，因為從來沒有人這樣對待他，所以他也沒回樓下辦公室，而直接回家。

隔天上午九點半進辦公室，黃日燦的祕書很緊張地跑過來對他說：「樓上一直打電話來，問你來了沒有？後來董事長還親自下樓來，確定你沒有來後，交代說，如果你一來就請你上去。」

黃日燦心想，完了，董事長的氣還沒消。等他上樓到吳舜文辦公室，坐在椅子上忐忑不安時，吳舜文進來坐下後，看著黃日燦便說：「我昨天發了脾氣，很不應該，所以我先跟你道歉。我以前要你知無不言，言無不盡，結果你做到了，我卻對你發脾氣，這是我的不對，以後我絕對不會為了這種事情對你發脾氣，要鄭重地麻煩你，還是知無不言，言無不盡。」

隨後她又說：「你昨天講的事情，我回去之後也想了很久，你再講一遍給我聽聽。」黃日燦只好硬著頭皮再講一遍給她聽，吳舜文聽完後又問：「美國、歐洲也都是這樣嗎？」黃日燦點點頭，吳舜文聽了就說：「好吧，那我們就跟著國際潮流，我們就改吧。」這個決定出來，其他人也傻眼，竟然就這樣通過了。

裕隆態度一改，把這個結打開後，日產覺得裕隆終於開竅了，合作關係也因此更密切，才會把Cefiro車型給裕隆在台生產，裕隆因此一砲而紅。

（本文出自《黃日燦傳》作者：黃日燦,楊倩蓉)