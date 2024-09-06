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升遷、薪資、福利…工作都無法滿足我怎麼辦？ 過來人：反省可能自己是「水車」

聯合新聞網／ 王木木
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

工作的「河流心態」與「水車心態」

工作無法給你想要的東西：升遷、薪水、福利...該怎麼辦？

這時我會問，你會把自己當成河流，還是水車？

如果公司是一條淵遠流長的大河，你是一台只想榨取大河能量的水車，還是一條小河，公司因為你的匯流，成為一條更大、更寬闊的河流？

每個人都是一間公司，販售的商品是「時間」和「專業」，老闆主管就是我們的「客戶」，薪水就是客戶的「貨款」，同事就是我們的「供應商」。

客戶會付錢，當然是因為他能從這次交易中獲得好處，公司付錢給你，你能帶給公司什麼幫助？

當你把工作的心態從水車轉變為河流，你會發現自己能做的，比想像中多更多。

◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

主管 同事 客戶 心態 老闆 薪水

王木木

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