升遷、薪資、福利…工作都無法滿足我怎麼辦？ 過來人：反省可能自己是「水車」
工作的「河流心態」與「水車心態」
工作無法給你想要的東西：升遷、薪水、福利...該怎麼辦？
這時我會問，你會把自己當成河流，還是水車？
如果公司是一條淵遠流長的大河，你是一台只想榨取大河能量的水車，還是一條小河，公司因為你的匯流，成為一條更大、更寬闊的河流？
每個人都是一間公司，販售的商品是「時間」和「專業」，老闆和主管就是我們的「客戶」，薪水就是客戶的「貨款」，同事就是我們的「供應商」。
客戶會付錢，當然是因為他能從這次交易中獲得好處，公司付錢給你，你能帶給公司什麼幫助？
當你把工作的心態從水車轉變為河流，你會發現自己能做的，比想像中多更多。
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