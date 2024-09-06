AI刺激電力需求大增 公用事業雙重角色扮重要推手

科技進展快速帶來可觀的產業榮景，其中能源供給能否跟上腳步亦是舉足輕重，尤其是面臨人工智慧（AI）技術廣泛應用及其支援所需的電力要求迅速成長，勢必對電力產業擺脫碳密集型燃料的依賴帶來不小挑戰。然而富蘭克林股票團隊則在挑戰之外看到了機會，預期公用事業公司因具有雙重角色，包括擔當電力供應的基礎建設提供者、成為穩定投資報酬來源，既支持科技產業長期發展所需，也滿足退休金投資人對高息與防禦的需求。

隨著科技產業即將迎來超級計算能力的新時代，也凸顯電力供應等基礎建設的迫切需求，類似微軟攜手OpenAI將斥資超過千億美元打造的AI超級電腦「Stargate」計劃，僅機器本身的電力需求就可能高達五吉瓦(GW)。AI數據中心的耗電量是傳統數據中心的十倍，根據麥肯錫公司最近的一份報告*，美國數據中心消耗的電力預計到2030年將達到35吉瓦，將是2022年17吉瓦消耗率的兩倍有餘。

富蘭克林公用事業基金（本基金之配息來源可能為本金）經理團隊分析，隨著滿足AI等數據運算的實體基礎建設要求增加，電力產業勢必邁向能源轉型的另一個先進階段，僅僅建造更多非隨時可用又或可能中斷的電力來源已不足夠，另考量傳統上提供最可靠類型的電力並不符合氣候目標且成本過高，因此有必要尋求其他多元技術來應對電力挑戰，舉凡能源生產、儲存和配送方面進行創新已迫在眉睫，探索替代能源來源和提高能源效率也會發揮關鍵作用，甚至是核能技術的提升、進化，也可能成為緩解的處方之一。

綜觀而言，隨著極端氣候愈常出現，美國大多數的州和聯邦政府官員都體認到氣候變遷對國家及其基礎建設產生深遠影響，而相關政策制定者也明白，為應對來自AI數據中心和其他快速成長產業的用電需求，不應改變或犧牲氣候目標。以2022年的《通膨削減法案（IRA）》為例，便是鼓勵電力產業向外發展多項領域新技術，包括再生能源、儲能、核能、氫能等，電力公用事業產業在這些立法支持下見證本身成長的攀升，富蘭克林公用事業基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人約翰．柯利對於產業能找到合適的解決方案以應對接踵而至的挑戰表示樂觀。

鑒於AI和其他高需求技術的發展，督促公用事業公司持續擴展其基礎建設和投資，穩固電力和再生能源來源的同時，也為退休金投資者提供穩定的報酬和較低風險的投資選項。富蘭克林投顧也整理出投資公用事業股的五大優勢，不只適合退休族群，一般投資人也能加以納入來提高整體資產穩健性。

1.穩定收益：提供剛性需求服務，有利持續產生穩定現金流進而支付可預期的股息。 2.低波動性：公用事業需求相對穩定不易受經濟周期波動影響。 3.防禦力：即使在經濟衰退期間，社會仍需公用事業服務，利於企業維持較好的財務狀況。 4.長期穩定成長：許多公用事業公司擁有長期的基礎建設投資計畫並帶來穩定的成長性，進而提升獲利和股息支付能力。 5.抵禦通膨：公用事業公司通常有調整費力能力，即使通膨壓境也能藉由上調價格來保有一定的獲利能力。

*資料來源：麥肯錫能源解決方案《全球能源展望2023》。