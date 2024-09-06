婆婆自己愛煮飯怨媳婦懶惰…習慣外賣後又走心孫子不吃！ 她嘆：只能冷處理

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聯合新聞網／ 菲女狼
示意圖／Ingimage。
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晚餐惹的禍：婆媳之間、姑嫂之間

涓涓與婆婆同住，因為夫妻兩人都是上班族，體恤小倆口要一邊工作一邊帶小孩，維持家庭不易，身強體壯的婆婆便負責準備每日的晚餐。

這幾年來，隨著孩子漸漸長大，涓涓下班後不用再幫孩子把屎把尿，也不必盯著功課，育兒方面輕鬆了不少。然而，沉重的工作壓力，讓涓涓她每每回到家後都疲憊不堪，癱軟在沙發上。

婆婆看在眼裡，越發不滿，做起家務來也愈發不情願，常常抱怨這裡不舒服、那裡不舒服，直指都是買菜跟做飯累壞了她。

結果引來小姑們指責涓涓不孝，辛苦了老母親

身為上班族的涓涓，無端受到指責，感到十分無奈。她每天下班到家已經七點半了，如果再去買菜、煮飯，晚餐不知道要拖到什麼時候才能完成。

於是，她決定提高孩子的零用錢，讓孩子們在外面吃完晚餐再回家，或者叫外賣解決晚餐，減少婆婆的負擔。

然而，婆婆休息不到一個月，就覺得不煮晚飯太無聊了，又開始準備起晚餐來。

但是，孩子們已經習慣了外面的多樣化餐點，再面對阿嬤每日單調、重複的菜色時，興致缺缺，還是更喜歡叫外賣來吃。

不知道婆婆又向小姑們抱怨了什麼，這時小姑們又打電話來指責：「你們怎麼可以不吃阿嬤煮的晚餐？這樣會讓她很傷心。」

這樣也不是，那樣也不好。原本喜歡面面俱到的涓涓，決定冷處理，以不變應萬變。

畢竟小姑從未與公婆同住過，哪裡懂得婆媳朝夕相處的為難。

未經他人苦，莫勸他人善。

對「情比金堅」的婆婆與小姑來說，如果真覺得自己母慈女孝、相處融洽，不妨也試試長時間一起住看看，這才是最具體的孝順行為，也才能明白他人的不易，而不是用旁觀者的立場指責跟下指導棋。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

上班族 婆婆 媳婦 小孩 母親

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