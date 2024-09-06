好想退休！專家建議三策略「衝、穩、守」打造退休金避免通膨侵蝕荷包

近年來高股息ETF成為許多國人退休準備的理財工具，然而，對於不同年齡層有不同的條件與需求，同一套投資工具不一定一體適用。基富通總經理王浩宇認為，退休理財應該依照人生不同階段，採取「衝、穩、守」策略，先讓小錢加速滾動成大錢，進而打造出能持續創造現金流、用不完的退休金。

「衝」，不是一昧鎖定高槓桿、高風險的投資工具，而是在個人能夠承受的條件下，適度承擔風險、紀律投資，加速累積人生的第一桶金。尤其是35歲以下的青年族群，距離退休還有2、30年，正處於起跑衝刺階段，因此領息並非首要目標，更需要每月定期定額持續投資，善用時間複利來創造財富。

當距離退休年限10-15年，也累積一筆不小的財富，此時，投資策略應轉向「穩」，也就是透過資產配置的方式，分散布局多元資產，例如成長型的股票基金、穩健收益的高股息或債券型基金，在累積財富的過程中，也能降低資產波動風險。

等待退休後再轉向「守」，著重在收益穩健的股息或債息，打造用不完的退休金帳戶，讓前期累積的退休金能夠創造出源源不絕的現金流，除了用來支應退休後的生活開銷，不用擔心活太久、不夠花，還能避免退休金遭到通膨侵蝕。

王浩宇表示，以退休金儲備為目的而規劃的「好好退休準備平台」，即以滿足不同國人需求為出發點，將平台上58檔基金區分為積極、穩健、保守等多個風險級別，方便每個人挑選合適的投資標的。如果仍不知道怎麼挑選，還有目標日期類型，只要選擇符合個人退休年限的基金，經理人會依階段彈性配置。

此外，為減輕退休準備的負擔，不僅終身0手續費、無信託管理費，境內外各大基金公司也都共同讓利，降低經理費率到1%以下，整體費用率媲美ETF。