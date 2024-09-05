多少退休金才能安心退？聽運將喊「存百張00878」 國泰投信董座有感而發

超高齡社會即將來臨，在退休前的準備至關重要，但要準備多少退休金才能安心退？國泰投信董事長張錫表示，面對退休後的不確定性，退休金的準備越早開始越好。

張錫舉例分享指出，昨日搭計程車的路程上，司機因常看財信傳媒董事長謝金河節目進而認出他，說已經存到百張的國泰永續高股息（00878），起初因為是台新銀行的客戶（00878的保管銀行為台新銀行）所以剛推出就有買，後來發現00878會賺錢就開始存股。

4日碰上台股大跌999點，計程車司機趁機問出理財建議，張錫認為現階段5G ETF不錯，計程車司機：「是00881對不對？我有發現00878和00881市價都同樣收在22.09元耶」、「我還有買00919，但沒有買月配ETF，覺得不是適合我」。張錫對於這位運匠大哥的理財意識感到相當驚訝，問明牌成為過去式，隨著退休成為是全民運動，正確的理財意識逐漸建立，ETF已經成為投資顯學。

根據國泰投信與台灣指標調查研究股份有限公司共同發布的「2024全民退休大調查」指出，國民預估退休年齡約60.1歲、平均需準備約1,432萬元的退休金才能安心退休；而國民主要的投資理財方式前三名依序為保險、股票、定存；值得注意的是，相較於三年前的調查結果，選擇ETF投資的人次成長四倍，比重從8.8%躍升至32.1%位居總排名第五，成為調查大黑馬。

國泰投信董事長張錫提到，ETF具有三大隱形優勢，一躍成為國人重點理財投資工具：首先因申購個股風險高，ETF透過指數追蹤多檔成分股，買一檔ETF就等於打包一籃子股票，分散投資風險。第二是ETF的投資成本低廉，經管費僅0.3%~0.9%，遠低於共同基金1.2%~2%的費用。第三點則是ETF會定期調整投資組合，淘汰不符合選股標準、競爭力式微的企業，留強汰弱。

國泰投信的「泰享退退休試算網站」幫助投資人提前掌握退休進度，內建退休試算機功能，只要輸入年齡、工作年資、基本月薪等資訊，就能估算出退休金額，幫助投資人在準備退休金的路上可以少一些阻礙，解決常見的痛點，規劃理想退休人生。