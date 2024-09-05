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60歲退休是台灣人共識 退休理財操作在亞太區中最積極

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣人60歲想退休，超過4成已在著手準備，退休準備意識在亞太區中相對較高。圖／聯合報系資料照片
台灣人60歲想退休，超過4成已在著手準備，退休準備意識在亞太區中相對較高。圖／聯合報系資料照片

富達國際調查發現，台灣人退休儲備意識在亞太區中最高，且超過4成已開始進行退休規劃。國泰投信5日也發布全民退休大調查結果，國民預估退休年齡60.1歲，平均需準備1432萬元退休金才會安心。

根據富達國際5日發布「2024亞太區投資人調查」，台灣受訪者平均期望於61歲退休，退休後每年收入預期為新台幣50萬元，且期待退休儲蓄必須足夠支持19年的生活。值得一提的是，台灣受訪者有43%表示已開始進行規劃，儘管比例仍偏低，但已高於亞太區各地平均值35%，且為受訪地區中最高，可見台灣民眾對於退休準備的意識相對較高。

調查亞太區投資人認為退休後投資的首要目標，每月產生固定收入是亞太各國主要目標，以固定收入為目標的占比，遠大於資本增長及保本，比較特別的是日本，日本投資人對於每月產生固定收入、資本增長、保本這三項首要目標占比平均，偏好並不明顯。

台灣投資人退休後的投資最在意每月要有固定收入，比例高達73％，且對於收益的期待平均值高達8.1％，遠高於亞太區的55％及7.3％。這也反映在台灣投資人對於前三大投資產品的考量，69%考慮投資於股票或股票型產品、40%為債券或債券型產品、40%為定存。亞太區整體則相對保守，49%考慮投資於股票及股票型產品、35%為債券及債券型產品、 43%為定存。

另外，國泰投信退休調查發現，國民主要的投資理財方式，前三名依序為保險、股票、定存；值得注意的是，相較於三年前的調查結果，選擇ETF投資的人次成長4倍，比重從8.8%躍升至32.1%，位居總排名第五，成為調查大黑馬，也印證了ETF近期在投資市場捲起的狂熱。

退休規劃

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