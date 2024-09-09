台灣產業創生平台為何是老創新生？而非投資新創 林憲銘點出「眾人共同盲點」

二○二○年一月，黃日燦登高一呼，多家企業大老響應，募集五千多萬資金成立的「台灣產業創生平台」在記者會中宣布，創生平台的宗旨與精神就是提供開放的知識交流場域，從改變企業掌舵者思維做起，廣邀台灣大中小企業領袖共同參與。

很特別的一點是，黃日燦推動這個平台，強調的是老創新生，不是投資新創。

關於這一點，林憲銘解釋，當初他跟黃日燦討論創生平台未來要如何推展，他們都認為台灣大型企業，包括他自己的公司緯創，內部都有一套制度去因應新的挑戰與議題。

（本文出自《黃日燦傳》) 例如ESG，但是台灣的中小企業是支撐台灣的力量，在面對未來挑戰時，有他們看到與還未看到的難題，這即是創生平台可以發揮的地方，希望幫助這一群中小企業，穩固他們的競爭力，才能在未來十年、二十年的產業變化裡，不只可以生存，還可以繼續變強，他們要做的就是關注這些中小企業，協助他們面對，並克服這些挑戰。

中小企業在本業上碰到的問題，他們自己不懂，但是這個平台可以協助中小企業使用外力，例如，投資外面的新創事業，或是引進可以改善公司體質的軟體系統，讓他們有機會翻轉未來；尤其，台灣產業創生平台成立時，特別邀請不同產業的企業家及專家進來，互相交流不同產業經驗，才能幫中小企業對症下藥。

林憲銘也指出，台灣的中小企業，因應產業別的不同，長期以來，各自有自己的生態聚落，好處是大家互相扶持，缺點是「眾人有共同盲點」，因為產業聚落裡都是經驗相同的人，大家所有的眼睛每天都往東看，有一天需要往西看就不會了，這是很有可能的事。

在這種情形下，不只要靠異業，還要靠不同經驗的人相輔相成，而台灣產業創生平台有很多來自不同產業的支持者在分享事業經歷時，可能會因為他講了一句話或是分享了一些事情，突然間點亮了這些中小企業主的想法。

「連我有時都需要經過這樣一個刺激，才有辦法突然想通，中小企業更需要，所以我們可以扮演這樣的角色。就像Jack講的，把我們的殘值發揮得更高一點」林憲銘笑說。

黃日燦先從幫助這些已經在各產業經營多年的老創開始，認為「錢在老創、人在老創、市場在老創、技術也在老創，他們缺的只是新的想法、新的視野、新的方式，所以要他開竅，這才是問題癥結。」

（本文出自《黃日燦傳》作者：黃日燦,楊倩蓉)