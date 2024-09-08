嚴凱泰應酬抓他去壯膽 律師送八個字：小錯不斷，大過不犯

台北眾達剛開始成立時，因為客戶還不多，裕隆又是他主要的大客戶，黃日燦花了很多時間在裕隆集團上，協助吳舜文與嚴凱泰，不僅僅是律師身分，更是軍師角色。

黃日燦說，吳舜文很敢相信人，也很願意用人，格局氣度很大，但是她同時也經常在懷疑人，這是做為一個領導者必然如此的思維，因為她不能隨便百分之百相信人。

每次黃日燦坐在面對吳舜文辦公桌左邊的固定椅子上，聆聽吳舜文和主管談話時，她都說很好，好像很同意，但是等到對方離開，她就會問黃日燦一些不同的想法。「當時我心裡想，原來她剛才說很好，不一定是真的很好。」

嚴凱泰非常信賴黃日燦。他剛從美國返台時，只是大學剛畢業的年輕人，別人找他應酬，他常常抓著黃日燦去壯膽，黃日燦覺得這樣不好，畢竟他得自己去闖蕩，所以他就送了他八個字：「小錯不斷，大過不犯。」果然，一回生，二回熟，後來嚴凱泰不再需要找黃日燦去應酬了。

（本文出自《黃日燦傳》) 吳舜文也非常信任黃日燦，每件事情都會問他：「Jack，這件事你看看該怎麼辦？」如果黃日燦不在，她就等他來再做決定。

但兩、三年之後，黃日燦開始警惕起來，因為他們太倚賴他了，「以前他們也有倚賴其他人，但是我回來以後，他們從比較倚賴，到最倚賴，到唯一倚賴，什麼事情一定要我在，我不在，她就不做主。」

他後來覺得這樣不是長久之計，「第一，你這麼相信我，我也可能犯錯，因為我不是萬能的，如果我犯錯了會怎樣？你可能會很傷心失望，再來就不那麼相信我了。同時，你這麼相信我，看在別人眼裡，那別人就不是咖了，但這個集團不能只靠我啊。」

尤其，黃日燦又有自己的事業要拚，如果時間都被綁住，就無法做事，所以他開始建議吳舜文要換新血，提拔人才上來；同時黃日燦也從外面引薦好的人才進入裕隆，例如，前裕隆集團副執行長徐善可。黃日燦也開始在吳舜文詢問他意見時，偶爾會故意說不懂，盡量讓其他人來參與決策，讓別人出頭，淡化自己的唯一性。

另一方面，黃日燦也是用同樣的態度面對嚴凱泰，他告訴嚴凱泰：「你要培養自己的班底。」由於嚴凱泰對汽車感興趣，經常往苗栗的「裕隆工程中心」跑，後來提拔上來的人，基本上都是工程中心出身的人，例如，裕隆汽車前副董事長陳國榮。

「當時如果我要攬權，基本上我可以說了算，但其實這方面我真的很無私，」所以黃日燦很高興做這些決定，主動削去自己的權，慢慢抽身出來，壓力也不會那麼大，否則大家都以為他取代了原來的鐵三角與四大天王，但黃日燦在裕隆沒有正式職位，只是掛名特別顧問，他可以有權不負責任，那就更不得了了。

本來黃日燦以為自己慢慢減少開會，引薦人才進來，大家不會察覺他的用心，沒想到吳舜文敏銳地感覺到了。有一陣子，她也忍住不找黃日燦商量公事，後來有一次黃日燦剛出差回來，假日到吳舜文家裡吃飯，她忽然嘆了一口氣說：「我這陣子也學到了，沒有你，我應該要怎麼做。」

聽得他心裡一驚，不得不佩服她的洞察力，看到黃日燦抽退，也默默調適自己去習慣，重新熟悉其他人。「所以老太太實在太厲害了！」

令人意外的是，黃日燦這樣的做法，吳舜文反而比以前更信賴他，也最聽他的話。

（本文出自《黃日燦傳》作者：黃日燦,楊倩蓉)