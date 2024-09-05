錢能夠買到「幸福」嗎？ 純純：答案是可以…但並非唯一條件
Hi 大家好，我是純純！今天來聊聊錢可以買到幸福嗎？
答案是：可以
2010年研究
Kahneman與同事Deaton研究指出，幸福感會隨著收入增加而增加，達到75,000美元之後，額外的收入不會影響幸福感。
2023年研究
Kahneman與Kahneman發表了一篇最新的研究，補足了2010年研究不足處，新研究增加了幸福感級距變數，進而區別幸福的程度。
對於較幸福的人，幸福感會隨著收入增加而增加，而對於較不幸福的人（15%百分位），幸福感在收入達到100,000美元後趨於平穩。
為什麼錢可以買到幸福
有了錢，你不會因為生病無法看醫生
不會因為錢的事煩惱造成憂鬱、不快樂
你可以將不喜歡的事交給別人，像是打掃房子、煮飯
你可以花錢買時間，擁有更多時間上的自由
有了錢，你可以降低不快樂的頻率
創造人生體驗
別把你的錢留死；書中提到...要積極思考你想要怎樣的人生體驗。
這些體驗不僅當下會讓你覺得開心，還會給你記憶股息；越早體驗，可以享有更長的記憶股息。
反思，我幸褔嗎？
今年淨資產正式進入1700萬，但生活卻沒有什麼改變，總的來說，我還是社畜...
唯一改變的是出國的頻率變多了，我也印證了記憶股息，我偶而還是會想起在中央公園野餐，馬賽看蔚藍海岸的日子。
我想現在算是幸福的吧？感情、家庭、工作都還可以，但如果年收入到達320萬會更幸福。
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