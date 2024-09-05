100萬現金放30年只會剩下40萬！ 大芥：假設通膨率3％情況下

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聯合新聞網／ 大芥存股
新台幣示意圖／Ingimage。
新台幣示意圖／Ingimage。

嗨，大家好！今天大芥來跟大家聊聊「通貨膨脹」。

講到通膨比較直覺想到的是物價上漲，但究竟通膨的威力有多大，以及會對自己累積的財富帶來什麼影響，如果沒有好好的了解就可能默默的被通膨怪獸偷走了錢錢，所以今天大芥就來簡單分享，那就繼續看下去吧！

什麼是通貨膨脹？

通貨膨脹指的是「一般物價持續上漲」，造成「金錢貶值，購買力下降」的現象。

簡單來說就是原本能用100元買到的東西，現在卻要花150元，那為什麼會有通貨膨脹呢？

通貨膨脹怎麼產生的？

1.需求大於供給（物以稀為貴）

2.生產成本提升

3.對未來通膨的心理預期

例如員工對未來通膨的心理預期，向公司提出加薪，當公司營運成本提高，則將商品漲價，也就產生了物價上漲的狀況，形成循環。

當有上述的情況時，就可能造成「物價上漲」，進而讓貨幣貶值而「購買力下降」。

怎麼衡量通貨膨脹？

一般以「消費者物價指數」作為計算「通膨率」的依據。

消費者物價指數 (CPI)，就是用來衡量民生物價波動的指標。

也在這邊提醒通貨膨脹帶來的物價上漲，是平均值的概念，因為每種商品的漲幅都不同，所以只會用來觀察整體上漲趨勢的變化哦！

關注金錢的「實際價值」

不知道大家有沒有注意到，在持續通膨的情況下「等值的金錢，在未來的實際價值會更低」。

金錢的價值可以分成「名目價值」跟「實際價值」。

「名目價值」就是貨幣上的數字，而「實際價值」是扣掉通膨影響後金錢真正價值，例如：30年前的100元可以買到兩個便當，但現在的100元卻買不到一個便當。

所以我們應該要關注金錢的實際價值，這才是真正的「購買力」。

通膨的威力有多大？

假設通膨率3%，放在床底下的100萬現金在經過通膨調整後，未來的「購買力」剩多少？

10年後，只值73萬

20年後，只值54萬

30年後，居然縮水成40萬

維持金錢購買力的方法

如果只持有現金或存在低利率的銀行，是很難抵銷通膨所帶來的影響，這也是「投資」 很重要的原因，買入增值幅度大於通膨率的資產，可以幫助對抗、戰勝通膨。

不過適度的通膨其實也不是壞事，可以促進整體國家經濟的發展，也能幫助帶動資產的價值提升，也不用過於緊張！

結語

1.通貨膨脹會造成「金錢購買力下降」

2.要看到金錢真正的價值，不能只看表面上的數字，而忽略通膨的影響

3.投資很重要的原因是為了「對抗通膨」

◎本文內容已獲 大芥存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

CPI 便當 消費者 貨幣 資產 通膨

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