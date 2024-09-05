100萬現金放30年只會剩下40萬！ 大芥：假設通膨率3％情況下
嗨，大家好！今天大芥來跟大家聊聊「通貨膨脹」。
講到通膨比較直覺想到的是物價上漲，但究竟通膨的威力有多大，以及會對自己累積的財富帶來什麼影響，如果沒有好好的了解就可能默默的被通膨怪獸偷走了錢錢，所以今天大芥就來簡單分享，那就繼續看下去吧！
什麼是通貨膨脹？
通貨膨脹指的是「一般物價持續上漲」，造成「金錢貶值，購買力下降」的現象。
簡單來說就是原本能用100元買到的東西，現在卻要花150元，那為什麼會有通貨膨脹呢？
通貨膨脹怎麼產生的？
1.需求大於供給（物以稀為貴）
2.生產成本提升
3.對未來通膨的心理預期
例如員工對未來通膨的心理預期，向公司提出加薪，當公司營運成本提高，則將商品漲價，也就產生了物價上漲的狀況，形成循環。
當有上述的情況時，就可能造成「物價上漲」，進而讓貨幣貶值而「購買力下降」。
怎麼衡量通貨膨脹？
一般以「消費者物價指數」作為計算「通膨率」的依據。
消費者物價指數 (CPI)，就是用來衡量民生物價波動的指標。
也在這邊提醒通貨膨脹帶來的物價上漲，是平均值的概念，因為每種商品的漲幅都不同，所以只會用來觀察整體上漲趨勢的變化哦！
關注金錢的「實際價值」
不知道大家有沒有注意到，在持續通膨的情況下「等值的金錢，在未來的實際價值會更低」。
金錢的價值可以分成「名目價值」跟「實際價值」。
「名目價值」就是貨幣上的數字，而「實際價值」是扣掉通膨影響後金錢真正價值，例如：30年前的100元可以買到兩個便當，但現在的100元卻買不到一個便當。
所以我們應該要關注金錢的實際價值，這才是真正的「購買力」。
通膨的威力有多大？
假設通膨率3%，放在床底下的100萬現金在經過通膨調整後，未來的「購買力」剩多少？
10年後，只值73萬
20年後，只值54萬
30年後，居然縮水成40萬
維持金錢購買力的方法
如果只持有現金或存在低利率的銀行，是很難抵銷通膨所帶來的影響，這也是「投資」 很重要的原因，買入增值幅度大於通膨率的資產，可以幫助對抗、戰勝通膨。
不過適度的通膨其實也不是壞事，可以促進整體國家經濟的發展，也能幫助帶動資產的價值提升，也不用過於緊張！
結語
1.通貨膨脹會造成「金錢購買力下降」
2.要看到金錢真正的價值，不能只看表面上的數字，而忽略通膨的影響
3.投資很重要的原因是為了「對抗通膨」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言